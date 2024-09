Destiny 2: So wenig Spieler hatte Bungies Shooter noch nie auf Steam

Schauen wir uns die durchschnittliche 30-Tage-Spielerzahl von Destiny 2 an, so fällt auf, dass wir es mit dem niedrigsten Stand in der gesamten Geschichte des Franchise zu tun haben.

Tiefpunkt für Destiny 2

Das ist kein Rekord, den man brechen möchte. Aktuell zocken das Spiel so wenig Spieler, wie noch nie zuvor. Klar, die Steam-Zahlen berücksichtigen die Konsolen nicht, aber wirklich trösten wird das Bungie wohl nicht.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Doch wie schlimm ist es wirklich? In den Steam Charts können wir sehen, dass Destiny 2 es im 30-Tage-Durchschnitt nur auf 31.300 Spieler schafft. So niedrig waren die Zahlen seit dem Steam-Start von Destiny im Jahr 2019 nicht.

The Final Shape war für viele Spieler nochmal ein Grund zurückzukehren. Doch seit Juni sind die Zahlen um 75 Prozent zurückgegangen.

Nach Berichten über die große Entlassungswelle bei Bungie geht es also erneut wenig zuversichtlich weiter.