Destiny 2 und Street Fighter 6 bilden im zweiten Akt ein unschlagbares Tag-Team

Bungies MMO-Shooter startet heute in den zweiten Akt. Mit "Wiedergänger" kommt eine neue Welle an Inhalten für Destiny 2 - darunter auch eine Kollaboration mit Street Fighter 6. Destiny 2 bietet Spielenden schon seit 2017 neue Geschichten, Waffen und Mechaniken, mit denen ihr gemeinsam mit eurem Hüter die wunderschöne Sci-Fi-Welt vor bösen Mächten retten oder euch im PvP mit anderen Spielern messen könnt.

Chun-Li und Ryu finden ihren Weg zu Destiny 2

Seit dem 19. November ist der zweite Akt von Destiny 2 verfügbar. Zu den neuen Inhalten gehören ein neuer Modus namens "Grab der Alten", neue Waffen und Artefakt-Perks sowie eine Zusammenarbeit mit Street Fighter 6. Doch was könnte hinter dieser Kollaboration stecken? Immerhin benutzt ihr in Destiny 2 immer eure Waffen. Zum Faustkampf kommt es hier eher selten.

Die Zusammenarbeit der beiden Spiele beschränkt sich auf kosmetische Artikel, die im Everversum-Shop erscheinen. Hier gibt es etwa drei drollige neue Geister im Stil einiger Kämpfer von Street Fighter 6. Einen Geist mit kleinen, niedlichen Fäustchen habe ich auch noch nie gesehen. Es handelt sich hierbei um Geister-Skins im Stil von Cammy, Chun-Li und Ryu.

Euren inneren Kämpfer könnt ihr zudem durch die neuen Finisher zu Ausdruck bringen. Hier gibt es Hadoken, Lightning Kick und Spinning Bird Kick, mit denen ihr die ikonischen Kampfstile von Chun-Li und Ryu nachahmen könnt.

Was gibt es sonst noch in Akt 2 zu entdecken? Das Grab der Alten lässt Hüter in mehreren Arenen gegen verschiedene Gegner während die Schwierigkeit mit jedem Mal steigt. Bungie legt dieses Mal einen Fokus auf Nahkampf- und Arkus-Perks, führt das Leere-Linear-Fusionsgewehr Mistralauftrieb ein und bringt bald auch das knusprig-weihnachtliche Anbruch-Event zurück, bei dem ihr wieder Kekse backen dürft.

Was die Story des zweiten Akts angeht, so schreibt Bungie: "Die Hüter arbeiten mit Mithrax und Eido zusammen und müssen Fokrul davon abhalten, noch mehr Gefallene in seine Hohn-Armee zu ziehen. Unter ihnen sind auch die tödlichsten Feinde aus dem Gefängnis der Alten."