Destiny 2 Wiedergänger: Kämpft in der neuen Episode gegen eine Untoten-Armee

Destiny 2 feuert den Startschuss für die neue Episode "Wiedergänger" ab. Bereits gestern Abend gingen die ersten neuen Inhalte in Bungies MMO-Shooter live. Am Freitag geht es dann erst so richtig los. Welche Aktivitäten euch in der frisch gestarteten Episode erwarten, erfahrt ihr hier.

Neue Episode ist zum Gruseln

In "Wiedergänger" schlüpfen die Hüter in die Rolle des Schlächter-Barons und bekämpfen Fokrul, den Anführer einer Armee aus untoten Hohn. Mit Fokrul ist nicht zu spaßen, denn dieser starke Gegner besitzt die Macht des Echos, das durch den Sieg über den Zeugen entstanden ist.

Damit ihr nicht Woche um Woche warten müsst, bringt Bungie die gesamte Story der Episode an einem Stück heraus. Ihr könnt die Geschichte rund um Fokrul also jetzt und in eurem Tempo zocken.

Neben der Geschichte um Fokrul fügt Bungie auch das Brauen von Elixieren und Artefakt-Perks sowie ein neues Skimboard hinzu. Dazu kommen noch mehr Stasis-Mods. Ohne neue Waffen geht es auch nicht, deshalb wird der von Vampiren inspirierten Exotischen Stasis-Granatenwerfer "Orthonym" hinzugefügt.

Ach, und die Aktivität Ansturm: Erlösung mit drei neuen Karten kommt ebenfalls zu Destiny 2, allerdings erst am 11. Oktober. Die Maps heißen Witwenhof, Eventide-Ruinen und Kell-Grab - passend zur kommenden Halloween-Zeit, die in Destiny 2 traditionell mit einem Event gefeiert wird.

Ebenfalls am Freitag startet der neue Dungeon "Vesoers Domäne". Für Menschen aus dem Süden dürfte diese Aktivität sehr lecker klingen. Vesper ist zumindest in Baden-Württemberg der Ausdruck für eine Zwischenmahlzeit. So einfach könnt ihr den Dungeon aber sicher nicht abfrühstücken, weshalb sich nur die besten Spieler im Twitch-Rivals-Dungeon-Rennen-Stream versammeln, um Verspers Domäne als Erstes zu bezwingen.

Für alle, die das innerhalb der ersten 48 Stunden schaffen, gibt es ein Abzeichen sowie ein exotisches Scharfschützengewehr. Wer es innerhalb der Episode schafft, erkämpft sich das Recht, ein Armband, einen Pin und einen Kaputzenpulli im Bungie Store zu kaufen.

Generell soll die Episode ein wenig Gruselgefühl vermitteln und versprüht seine düstere Atmosphäre bis zum 5. Februar 2025.

Funfact: Fokrul heißt im englischen Original Fikrul. Ich glaube, ihr könnt euch sicher denken wieso.