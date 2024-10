Destiny Rising: Neues Mobile-Game von Bungie und NetEase geht bald in die Alpha

Bungie und NetEase enthüllen einen Mobile-Titel zu Destiny. Das Free-to-Play-Spiel trägt den Titel Destiny: Rising und soll in einer "alternativen Destiny-Zeitlinie" spielen. Schon im Juli erklärte Bungie, dass sie die Welt von Destiny ausbauen wollen, die jetzige Ankündigung passt wunderbar zu diesem Vorhaben.

Destiny: Rising kommt exklusiv für Mobile-Geräte

Destiny: Rising wird ein "epischer Sci-Fi RPG Shooter" der euch in eine "Ära der Helden und Legenden" einführt und euch "einzigartige Superfähigkeiten und Waffen" an die Hand gibt, um die Zukunft der Menschheit zu retten. Bungie beschreibt das Spiel noch näher im Detail und enthüllt außerdem einen Ankündigungstrailer.

"Mit Hilfe der legendären Iron Lords hat sich die Menschheit von den Fesseln der Tyrannei befreit und beginnt, sich gegen die außerirdischen Mächte zu verbünden, die auf ihre Auslöschung aus sind", so Bungie über den Mobile-exklusiven Shooter.

"Inmitten des Chaos dieses frühen Zeitalters für die Stadt macht sich eine neue Generation von Lichtträgern, die von mysteriösen Wesenheiten, den Ghosts, wiedererweckt wurden, auf den Weg, um die Vorherrschaft der Menschheit wiederherzustellen und ihre Zukunft zu sichern."

Die Welt in Destiny: Rising erstreckt sich von der Zufluchtsstätte Haven bis zur "eisigen, uralten Metro von Jiangshi und der trockenen Weite des Rotmeer-Grabens". Ihr könnt den Titel als Einzelspielererlebnis zocken, aber auch im Koop oder ihr spielt in einem kompetitiven Mehrspielermodus - ganz, wie ihr es aus Destiny 2 kennt.

Einige der Modi sollen tatsächlich an die Erfahrung in früheren Destiny-Spielen erinnern, während andere völlig neu sein werden. So etwa eine Kampagne und kooperative Strikes für sechs Spieler. Auch wird es Modi geben, die sowohl PvP als auch PvE beinhalten.

Ebenfalls werdet ihr einige Charaktere aus dem Destiny-Universum wiedererkennen. Andere sind zum ersten Mal dabei. Für euren eigenen, spielbaren Charakter verspricht Bungie eine große Vielfalt. Ihr könnt verschiedene Figuren mit eigener Geschichte und speziellen Fähigkeiten wählen. Dazu könnt ihr auswählen, ob ihr in erster oder dritter Perspektive zocken wollt.

Die geschlossene Alpha für Destiny: Rising startet am 1. November 2024. Ihr könnt euch ab sofort vorab für die Testphase anmelden. Einen festen Release-Termin hat der neue Destiny-Titel allerdings nicht.

Schon 2018 gingen Bungie und NetEase eine Partnerschaft ein. Erste Gerüchte um ein Mobile-Destiny gab es dann 2022. Über eine mögliche Ankündigung berichteten wir noch einmal im September 2024.