Destroy All Humans 2 Reprobed: Release-Datum bestätigt

Crypto ist zurück! Also nicht der Crypto-Schwachsinn, von dem ihr sonst so im Internet lest, sondern das Alien aus Destroy All Humans.

Publisher THQ Nordic hat heute den Release-Termin von Destroy All Humans! 2: Reprobed bestätigt.

Im August in die 60er

Destroy All Humans! 2: Reprobed erscheint demnach am 30. August 2022 für PC, Xbox Series X/S sowie PlayStation 5.

In der Neuauflage des zweiten Teils, die erneut von Entwickler Black Forest Games auf moderne Systeme gebracht wird, erlebt ihr die 60er Jahre und wollt euch am KGB rächen. Die Sowjets haben nämlich euer Mutterschiff im Erdorbit in Stücke gesprengt, was euch wiederum gar nicht gefällt.

Um eure Rachepläne in die Tat umzusetzen, arbeitet ihr unter anderem mit Menschen zusammen, die ihr ja eigentlich versklaven wolltet. Aber nun gut, solange sie euch helfen wollen.

Die Neuauflage des Vorgängers Destroy All Humans! Wurde im Juli 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. 2021 folgte noch eine Umsetzung für die Nintendo Switch.