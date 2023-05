Deutet Xbox Psychonauts 3 an? Fans sind davon überzeugt.

Xbox-Fans vermuten, dass der australische Xbox-Twitter-Account womöglich ein Psychonauts 3 angedeutet haben könnte.

Zumindest wurde dort ein kryptischer Tweet veröffentlicht, der die Leute darüber spekulieren lässt.

Psychonauts 3 auf dem Xbox Showcase?

Ihr seht ein Bild mit einem Gitter-Layout, wie man es etwa von Tic Tac Toe erwarten würde. In den Feldern sind wiederum die Buchstaben H, S, X, Y, X, O, C, X und P eingetragen.

Schiebt das ein wenig herum und es kommt zum Beispiel PSYCHO XXX dabei heraus.

me trying to decipher this pic.twitter.com/IBiG3aJKvY — Kieron (@hash_braun) May 29, 2023

Der offizielle Kommentar dazu: "WAS BEDEUTET DAS? Nein, bitte ernsthaft, jemand muss uns helfen."

Auf Englisch (zumindest Commonwealth English) wird Tic Tac Toe auch als "noughts and crosses". Also Psycho + noughts = Psychonauts? All das klingt nicht so sehr an den Haaren herbeigezogen, sofern es keine absichtlich falsche Fährte darstellt.

Erwartet uns also auf dem Xbox Games Showcase am 11. Juni 2023 die Ankündigung von Psychonauts 3? Warten wir es ab.

