Deutsche Gamer freuen sich auf Weihnachts-Events in Spielen, ihr auch?

Freut ihr euch auf Weihnachten? Nun, zumindest auf Weihnachts-Events in Videospielen freuen sich Millionen deutsche Spielerinnen und Spieler.

Das geht aus einer neuen Online-Umfrage von YouGov hervor, deren Ergebnis der Verband game veröffentlicht hat.

Weihnachtsstimmung in Games

Der Umfrage zufolge, an der 2.015 Personen teilnahmen, freuen sich rund 18 Millionen Deutsche auf Weihnachts-Events in Spielen. "Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren", heißt es.

Jeder oder jede Dritte ab 16 Jahren in Deutschland (38 Prozent) möchte demnach an solchen Events teilnehmen.

Hierbei steche besonders die Altersgruppe zwischen 25 und 34 Jahren hervor: Hier haben der Umfrage zufolge 60 Prozent der teilnehmenden Spielerinnen und Spieler vor, bei Weihnachts-Events mitzumachen.

Zeit dafür ist während der Feiertage und damit einhergehendem Urlaub und freien Tagen sicherlich genug.

"Doch auch bei den Spielenden, die 55 Jahre alt oder älter sind, ist die Begeisterung groß – rund jede beziehungsweise jeder Fünfte (17 Prozent) von ihnen möchte in diesem Jahr bei solchen Events mitmachen."

So lässt sich die festliche Stimmung nicht nur zuhause verbreiten, sondern auch rund um die Welt mit anderen. Ganz egal, ob ihr das bei entsprechenden Events nun gegen- oder miteinander tut.

Der Umfrage zufolge haben sich in der Vergangenheit auch schon 31 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmern mindestens einmal digital Spielen getroffen, um dort gemeinsam Weihnachten zu feiern.

Wie sieht es bei euch aus? Nehmt ihr Weihnachts-Events in Videospielen auch gerne mit? Bei welchen Events macht ihr in diesem Jahr mit und welche sind euch in Erinnerung geblieben? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!