Devil May Cry 3-Remake in Sicht? Vergil-Sprecher Daniel Southworth sorgt mit Aussage für Spekulationen - "Sie haben mich gebeten, mit meiner Stimme so zu sprechen, wie sie 2004 oder so war"

Der Synchronsprecher von Vergil, Daniel Southworth, hat auf der Power Morphicon 2024 Aussagen gemacht, die Spekulationen über eine Remake der beliebten Devil May Cry-Reihe angeheizt. Das Event fand bereits im August 2024 statt, doch erst jetzt erregten die entsprechenden Aufnahmen wirklich Aufmerksamkeit. Fans hoffen, dass es sich um ein mögliches Devil May Cry 3 Remake handeln könnte.

Devil May Cry 3 Genre: Hack and Slay

Plattform: PS2, PS3, PS4, Switch, PC, Xbox 360, Xbox One

Release: 27. Februar 2005

Entwickler / Publisher:Capcom /Capcom

Southworths rätselhafte Aussage

Southworth sprach auf dem Devil May Cry 25th Anniversary Panel der Power Morphicon 2024 über seine jüngste Synchronarbeit und erwähnte dabei, dass er vor wenigen Wochen an einem Videospiel gearbeitet habe. Besonders auffällig ist jedoch eine Anweisung, die er erhielt: "Tatsächlich habe ich erst vor drei oder vier Wochen ein Videospiel fertiggestellt", sagte Southworth. "Ich will keine Titel oder so nennen, denn ich bin dafür bekannt, dass ich alles ausplaudere... aber sie haben mich gebeten, mit meiner Stimme so zu sprechen, wie sie 2004 oder so war."

Er fügte hinzu: "[Sie fragten] 'Kannst du die jüngere Vergil-Version machen?' Das war also eine Herausforderung." Viele Fans sehen darin einen möglichen Hinweis auf ein Remake der Devil May Cry-Reihe, insbesondere des dritten Teils, der 2005 erschien. Allerdings könnten Fans mit ihrer Theorie auch falsch liegen, denn Southworth hat bereits in zahlreichen anderen Videospielen mitgewirkt. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass sich seine Aussage auf ein völlig anderes Projekt bezieht. Capcom hat sich zu diesen Aussagen jedenfalls noch nicht geäußert.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Capcoms Remake-Strategie geht weiter?

Ein Remake der Devil May Cry-Reihe wäre jedoch nicht unwahrscheinlich. Capcom hat in den letzten Jahren große Erfolge mit Resident Evil-Neuauflagen gefeiert und könnte eine ähnliche Strategie für Devil May Cry verfolgen. Auch Devil May Cry 5 kam gut bei seinen Fans an und wurde ein wichtiger Titel für die Reihe. Ein Remake des ersten Teils oder von Devil May Cry 3 würde daher Sinn ergeben – insbesondere, weil Teil drei als eines der besten Spiele der Reihe gilt. Eine Umsetzung in der RE Engine könnte zudem die interessante Kämpfe und rasantes Gameplay ermöglichen.

Dennoch bleibt die Frage offen, ob Capcom tatsächlich an einem solchen Projekt arbeitet. Der Release-Kalender des Unternehmens ist bereits gut gefüllt: Monster Hunter Wilds steht kurz bevor, ein neues Onimusha ist für 2026 angekündigt und eine weitere Resident Evil-Ankündigung ist nur eine Frge der Zeit.