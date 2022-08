Diablo 2: Resurrected: Blizzard testet neue Terrorzonen für Patch 2.5

Blizzard hat einen neuen öffentlichen Testserver für den kommenden Patch 2.5 für Diablo 2: Resurrected eröffnet.

Damit testen die Entwickler auch ein neues, "experimentelles" Feature für das Action-RPG: Terrorzonen.

Was sind die Terrorzonen?

Blizzard bezeichnet die Terrorzonen als optionales neues Feature, das euch während einer Saison einen neuen Weg zu Stufe 99 bieten soll.

"Jede Stunde widmen sich die Armeen der brennenden Höllen einem Gebiet", heißt es. "Hierdurch werden das Level und die Macht aller Monster in diesem Gebiet steigen, was die Spieler:innen dazu ermutigt, in den verschiedenen Bereichen von Sanktuario auf die Jagd zu gehen."

Die Monster in diesen Terrorzonen bewegen sich mindestens zwei Level über eurem aktuellen Level und haben abhängig vom gewählten Schwierigkeitsgrad eine Stufenobergrenze. Die Erfahrungspunkte und die Beute, die ihr von ihnen bekommt, basieren aus diesem neuen Level.

Abseits dessen verspricht der Patch noch weitere Optimierungen und Fehlerbehebungen, um das Spielerlebnis insgesamt zu verbessern.

