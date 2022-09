Diablo 2: Resurrected Ranglistensaison 2: Release-Datum, Start und was zu erwarten ist

Demnächst startet in Blizzards Diablo 2: Resurrected die Ranglistensaison 2 und bietet euch eine neue Möglichkeit, mächtige Beute zu sammeln.

In unserem Guide zeigen wir euch, wann genau die zweite Ranglistensaison in Diablo 2: Resurrected beginnt und was ihr alles darüber wissen müsst.

Inhalt:

Wann startet Ranglistensaison 2 in Diablo 2: Resurrected?

Ranglistensaison 2 in Diablo 2: Resurrected beginnt am Freitag, dem 7. Oktober 2022.

Zu folgenden Zeiten ist der Start der Ranglistensaison 2 geplant:

Nordamerika: 6. Oktober, 17 Uhr PDT

Europa: 7. Oktober, 2 Uhr MESZ

Asien: 7. Oktober, 9 Uhr KST

Was ist neu in Diablo 2: Resurrected Ranglistensaison 2?

Ranglistensaison 2 ist zugleich die erste Saison mit den neuen Terrorzonen (mehr Informationen zu den Terrorzonen) in Diablo 2: Resurrected.

Ferner werden sechs neue Zauber mit Durchbrechen eingeführt:

Die Schwarze Bresche: Die magische Immunität von Monstern ist durchbrochen. Magiewiderstand -45 % bis -65 %.

Die magische Immunität von Monstern ist durchbrochen. Magiewiderstand -45 % bis -65 %. Der Knochenbruch: Die physische Immunität von Monstern ist durchbrochen. Erlittener physischer Schaden um 10 % bis 30 % erhöht.

Die physische Immunität von Monstern ist durchbrochen. Erlittener physischer Schaden um 10 % bis 30 % erhöht. Der Kältespalt: Die Kälteimmunität von Monstern ist durchbrochen. Kältewiderstand -70 % bis -90 %.

Die Kälteimmunität von Monstern ist durchbrochen. Kältewiderstand -70 % bis -90 %. Der Himmelsriss: Die Blitzimmunität von Monstern ist durchbrochen. Blitzwiderstand -70 % bis -90 %.

Die Blitzimmunität von Monstern ist durchbrochen. Blitzwiderstand -70 % bis -90 %. Der Flammenspalt: Die Feuerimmunität von Monstern ist durchbrochen. Feuerwiderstand -70 % bis -90 %.

Die Feuerimmunität von Monstern ist durchbrochen. Feuerwiderstand -70 % bis -90 %. Die Fäulniskluft: Die Giftimmunität von Monstern ist durchbrochen. Giftwiderstand -70 % bis -90 %.

Wie in der ersten Ranglistensaison gibt es auch in der zweiten Saison wieder vier verschiedene Modi. Hier sind die Details dazu:

Modus Beschreibung Grundspielrangliste Die Standardversion der Rangliste, die nur die originalen vier Akte beinhaltet. Hardcore-Grundspielrangliste Die Hardcore-Version (nur ein Leben) der Rangliste, die nur die originalen vier Akte beinhaltet. Rangliste Die normale Version der Rangliste, die fünf Akte umfasst, da sie die Inhalte aus der Erweiterung Lord of Destruction enthält. Hardcore-Rangliste Die Hardcore-Version (nur 1 Leben) der Rangliste mit fünf Akten, also den Inhalten aus der Erweiterung Lord of Destruction.

Wenn Ranglistensaison 1 endet, transferiert das Spiel alle Ranglistencharaktere in ihre entsprechende Gruppe abseits der Rangliste. Gegenstände im geteilten Schatz der Gruppe landen in den neuen geteilten Beutetruhenfächern. Daraus lassen sich Gegenstände lediglich entnehmen.

Über die gesamte Ranglistensaison 2 hinweg könnt ihr Gegenstände entnehmen, die ihr behalten möchtet. Bedenkt, dass der Inhalt des geteilten Schatzes zum Ende von Ranglistensaison 2 überschrieben wird. Wenn ihr zu dem Zeitpunkt noch Gegenstände darin habt, gehen diese also verloren.

Viel Spaß in Ranglistensaison 2!