Diablo 4 aber als Roguelike mit Permadeath? Diese verrückte Idee wäre fast Realität geworden

Diablo 4 könnte ganz anders aussehen, als wir es heute kennen, wenn Blizzard diese eine Idee durchgewunken hätte. In diesem Paralleluniversum wäre der Hack'n'Slash-Titel ein Roguelike mit Permadeath und Prügelsequenzen in Zeitlupe geworden. Ein völlig absurde Vorstellung. Sogar zu verrückt für Blizzard, die den Plan für Diablo noch einmal überdachten.

Neu ist nicht immer besser

Jason Schreiers neues Buch ist gefüllt mit Anekdoten aus Blizzards Geschichte. Nicht umsonst heißt es "Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment". Jedenfalls sorgt es in den letzten Wochen immer wieder für News rund um World of WarCraft, StarCraft, Overwatch und andere Franchises. Diesmal geht es um ein altes Konzept für Diablo 4.

Vor zehn Jahren traf der Entwickler eine wichtige Entscheidung für das Franchise, das viele von euch heute mit dämonischen Horden und düsterer Atmosphäre begleitet. Wie Schreier auf Wired erzählt, wurde eine alte Idee für das Spiel verworfen, die das Spiel in ein völlig neues Genre entführt hätte.

Vielmehr wäre es zu einem Roguelike mit Über-die-Schulter-Perspektive geworden, bei dem ihr euch im Stil von Batman: Arkham auf einer fiesen Schwierigkeitsstufe verprügelt. Ein permanenter Tod sowie Zeitlupeneffekte im Kampf, die für zusätzlichen Wumms und Wirkung sorgen sollten, hätten ebenfalls zu diesem Konzept gehört.

Codename Hades hieß diese Version von Diablo 4 angeblich. Doch Hades ist gescheitert, denn niemand wusste so richtig, wie all diese Dinge umgesetzt werden konnten - zumindest auf eine Art, bei der Spieler auch noch Spaß gehabt hätten. Zudem stand das Team unter großem Druck, denn sie wollten den Diablo-3-Spielern ein Erlebnis bieten, das sich nach der Zukunft von Diablo anfühlen sollte, nachdem der Teil ordentlich Kritik eingefahren hatte.

Dass Josh Mosqueira, der Game Director von Diablo 3 etwas später Blizzard verließ, versetzte dem unsicheren Konzept dann den Todesstoß. Doch war das wirklich so tragisch? Hättet ihr euch dieses seltsame Diablo 4 auch nur auf dem Papier vorstellen können? Geschweige denn in der Praxis?