Diablo 4: Angriffsstärke erklärt – wie ihr euren Angriffswert erhöhen und berechnen könnt

Was ist Angriffsstärke und wie kann man den Angriffswert erhöhen? Das Wichtigste gleich vorweg: Die Angriffsstärke in Diablo 4 sagt nichts über euren tatsächlichen Schaden aus, den ihr Monstern zufügt. Stattdessen soll euch der Angriffswert eine grobe Vorstellung vom DPS-Potenzial eures Charakters und dessen Zweihandwaffe / Einhandwaffe + Nebenhand gegeben (DPS = Damage per Second = Schaden pro Sekunde). Seht den Angriffswert daher eher als eine recht grobe Hilfe beim Vergleich von Waffen an. Warum ist das so? Bei der Berechnung der Angriffsstärke werden viele Boni wie +Schaden für bestimmte Fertigkeiten, +Schaden gegen Feine unter bestimmten Konditionen, Schwächungen wie Verwundbar und so weiter nicht einbezogen. Nur die wichtigsten offensiven Werte sowie der Waffenschaden und die Waffengeschwindigkeit eurer Waffe werden berücksichtigt. Das Problem: Die Waffengeschwindigkeit und die kritischen Trefferwerte sind sehr irreführend, wenn euer Schaden auf DoTs (Schaden über Zeit) oder Attacken mit fester Animationslänge basieren. Die Angriffsstärke in Diablo 4 versucht eine Vorstellung eures Schadens zu vermitteln, berücksichtigt dabei aber einige Faktoren nicht, weshalb es nur eine grobe Veranschaulichung ist. Um die Angriffsstärke zu erhöhen, könnt ihr an den entsprechenden Schrauben drehen, die bei der Berechnung einfließen. Das ist vor allem der Waffenschaden und die Waffengeschwindigkeit, aber auch offensive Affixe wie Kritische Trefferchance & kritischer Trefferschaden, Überwältigungchance und Überwältigungsschaden, + jeglicher Schaden und so weiter.

Waffenschaden – Die Basis der Schadensberechnung Der Waffenschaden ist der wichtigste Wert, wenn es um eure Schadenszahlen auf dem Bildschirm geht, denn er ist die Berechnungsgrundlage dafür, wie viel Schaden eure Fertigkeiten tatsächlich verursachen. Wichtig: Beim Waffenschaden ist immer der "Schaden pro Treffer" gemeint und nicht der "Schaden pro Sekunde". Der Waffenschaden wird immer in einem "von-bis"-Bereich (minimaler und maximaler Schadensbereich) angegeben, wobei langsame Waffen (Zweihänder) in der Regel einen wesentlich höheren Waffenschaden haben, als schnelle Waffen (Einhänder). Verwendet ihr zwei Einhandwaffen, werden die zwei "von-bis"-Bereiche einfach addiert. Auch bei Einhandwaffe + Fokus / Totem wird der Waffenschaden einfach zusammengerechnet. Ein besonderer Fall sind dagegen Schilde, die in der Regel 80 % des Waffenschadens der Haupthand gewähren – hier müsst ihr den Waffenschaden eurer Einhandwaffe also mal 1,8 multiplizieren. Der Waffenschaden in Diablo 4 hat immer einen minimalen und maximalen Wert. Kommen Einhandwaffen plus Nebenhand zum Einsatz, wird der Waffenschaden beider Gegenstände addiert, einzige Ausnahme sind Schilde, die 80 % des Waffenschaden der Haupthand liefern. Trefft ihr einen Gegner, wird der exakte Wert des Waffenschadens immer per Zufall innerhalb des minimalen und maximalen Schadensbereichs bestimmt, weshalb ihr bei denselben Angriffen immer unterschiedliche Zahlen auf dem Bildschirm zu sehen bekommt. Der minimale und maximale Schadensbereich einer Waffe ist also eine Zufalls-Komponente innerhalb eines fest vorgegebenen Rahmens. Ihr könnt euren Basisschaden mit Fertigkeiten selbst berechnen. Aktiviert dafür in den Optionen die erweiterten Tooltips (bei "Gameplay"), damit euch bei euren Fertigkeiten neben den Schadenszahlen auch die Prozentwerte angezeigt werden. Multipliziert ihr diesen Wert mit dem Waffenschaden (entweder minimal und maximal gemittelt oder separat für einen von-bis-Bereich) und natürlich allen weiteren Boni, die den Schaden mit der jeweiligen Fertigkeit erhöhen, erfahrt ihr, wie viel Schaden eine Fähigkeit macht. Oder ihr lest einfach den Tooltip, dort seht ihr das Ergebnis der Rechnung ebenfalls. Bedenkt aber, dass der tatsächliche Schaden, den ihr Gegnern zufügt, noch von zahlreichen weiteren Faktoren wie Monster-Stufe & Widerstände und euren offensiven Schadensmodifikatoren abhängt.

Waffengeschwindigkeit – so funktioniert die DPS und APS von Waffen Die Waffengeschwindigkeit bestimmt, wie oft ihr eure Angriffe / Fertigkeiten einsetzen könnt. Sie hat keinen Einfluss auf den Schaden von einzelnen Attacken / Treffern, sondern gibt euer Schadenspotenzial mit der jeweiligen Waffe innerhalb eines bestimmten Zeitraums an. Bei Gegnern, die ihr mit einem Schlag umhaut, spielt die Waffengeschwindigkeit keine Rolle, doch bei längeren Kämpfen macht es einen großen Unterschied, ob ihr in zehn Sekunden 10 oder 15 Angriffe ausführen könnt. Das gilt aber nicht für alle Fertigkeiten, denn einige Attacken wie Wirbelwind haben eine feste Animationslänge, die nicht von der Waffengeschwindigkeit abhängt. Die Waffengeschwindigkeit wird im Materialien & Werte-Fenster zwar ohne Boni angezeigt, setzt sich eigentlich aus zwei Werten zusammen: Dem "APS"-Wert eurer Waffe (APS = Attacks per Second = Angriffe pro Sekunde), der einer der vier nachfolgenden Stufen entspricht, und eurem "+X% Angriffsgeschwindigkeit"-Wert, den ihr von Gegenständen, Buffs, Fertigkeiten und so weiter erhaltet (mehr dazu im nächsten Punkt). Waffen APS: 1,2 APS = sehr schnelle Waffe (leichte Einhandwaffen wie Dolche, Zauberstäbe, Fokus)

1,1 APS = schnelle Waffe (Einhandwaffen wie Schwerter, Bogen, Kolben, Totem)

1,0 APS = langsame Waffe (Zweihandwaffen wie Schwerter, Stäbe, Schilde)

0,9 APS = langsame Waffe (Zweihandwaffen wie Sensen, Kolben, Armbrust) Verwendet ihr zwei unterschiedlich schnelle Einhandwaffen oder auch einen Fokus oder ein Totem, wird der APS-Wert einfach gemittelt – also beide APS zusammengerechnet und dann durch zwei geteilt. Ausnahme sind wieder die Schilde, die keine APS geben und daher mit 1,0 in die Rechnung mit einfließen. Versteift euch zudem nicht zu sehr auf die Waffenart, denn es gibt auch schnellere Zweihandwaffen und langsamere Einhandwaffen. Die Waffengeschwindigkeit in Diablo 4 wird maßgeblich durch eure Waffen definiert und bestimmt, wie viele Angriffe ihr pro Sekunde ausführen könnt.