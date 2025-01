Diablo 4: Armory – Wo ihr die Rüstkammer findet und wie ihr eure Builds speichern könnt

Die Rüstkammer (aka Armory) in Diablo 4 ist eine der interessantesten Neuerungen von Diablo 4 Season 7 und eine schon lange von der Community gewünschte Quality-of-Live-Funktion. Zusammengefasst ermöglicht es die Diablo 4 Rüstkammer bis zu fünf verschiedene Builds inklusiver zugehöriger Ausrüstung und Paragon-Pfade pro Charakter kostenlos abzuspeichern und mit einem Klick wieder zu laden. So könnt ihr bequem zwischen verschiedenen Spezialisierungen wechseln, wenn ihr etwa unterschiedliche Endgame-Inhalte bestreitet und dafür entsprechende Builds nutzt. Auf dieser Seite erfahrt ihr, wo und wie ihr die Armory in Diablo 4 finden könnt, wie ihr die Rüstkammer nutzt, um eure Builds zu speichern und zu landen, und worauf ihr dabei achten müsst, denn es gibt ein paar kleine Einschränkungen.

Leider ist die Rüstkammer nicht wie der Talentbaum allerorts verfügbar, sondern funktioniert wie ein Händler oder eure Truhe. Sprich: Die Rüstkammer ist nur in Großstädten und ein paar weiteren Orten zu finden, üblicherweise neben der Beutetruhe, die dem Schmied am nächsten ist. Ihr könnt sie anhand des Auge-ähnlichen Symbols auf der Karte erkennen (wird häufig von anderen Symbolen verdeckt, nutzt gegebenenfalls den Filter, um die anderen Symbole auszublenden). Hier die Fundorte im Detail:

So speichert und ladet ihr eure Builds in der D4 Rüstkammer

Grundsätzlich hat jeder Charakter – egal ob ewiger Realm oder saisonaler Realm – maximal fünf Speicherplätze für Builds zur Verfügung, die ihr immer wieder überspeichern könnt. Das sollte in den meisten Fällen reichen, eventuell fügen die Entwickler in der Zukunft weitere Slots hinzu. Außerdem kostet euch die Nutzung der Rüstkammer keinerlei Gold. Davon abgesehen ist die Nutzung der Armory denkbar einfach, ihr solltet aber ein paar Dinge dazu wissen:

So speichert ihr Builds in der Diablo 4 Armory

Wollt ihr einen Build speichern, müsst ihr dafür lediglich einen leeren Slot in der Rüstkammer wählen und auf den "Speichern"-Button am unteren Rand des Fensters klicken. Alternativ könnt ihr auch einen bereits belegten Slot auswählen und diesen überspeichern, wenn ihr Änderungen daran vorgenommen habt oder den Build nicht mehr nutzen wollt.

Bei jedem Speichervorgang wird euer momentaner Build mit allem, was dazu gehört, gespeichert. Sprich: eure gewählten aktiven und passiven Fertigkeiten im Talentbaum, die Anordnung eurer Fähigkeiten in der Talentleiste, eurer Paragon-Brett (gewählte Paragon-Punkte und Glyphen) und eure zum Zeitpunkt des Speicherns angelegten Ausrüstungsgegenstände.

Es ist möglich, dass ihr dieselben Items für verschiedene Builds speichert, allerdings müsst ihr dabei beachten, dass das Verändern dieser Gegenstände (z. B. Aspekte einprägen, Verzaubern etc.) auch immer für alle Builds betrifft. Habt ihr beispielsweise ein Item, das ihr je nach Build mit unterschiedlichen Edelsteinen bestückt, kann die Rüstkammer diese nicht für euch ändern.

Achtung: Die Rüstkammer funktioniert nicht wie die Bank / Beutetruhe! Sprich: Eure Gegenstände werden beim Speichern eines Builds nicht in der Armory hinterlegt, sondern nur die Information gespeichert, welche ihr Items benutzt. Das bedeutet, ihr müsst die Items für die jeweiligen Builds entweder mit euch im Inventar führen oder sie zumindest in der Beutetruhe lagern. Werft sie auf keinen Fall weg oder verkauft sie, sonst sind sie futsch und werden aus dem Build entfernt!

Welche Items zu einem gespeicherten Build gehören, könnt ihr anhand des weißen Fahnensymbols in der oberen linken Ecke sowie dem Auge-ähnlichen Symbol am unteren rechten Rand eines Gegenstands erkennen.

Builds laden und wechseln

Das Laden eines Builds erklärt sich im Grunde von selbst: wählt den Speicherplatz mit dem gewünschten Build aus und klickt auf den "Laden"-Button am unteren Rand des Fensters, schon werden eure Talente und Items entsprechend gewechselt.

Achtung: Habt ihr die Items für den Build, auf den ihr wechseln wollt, in der Beutetruhe deponiert, werden diese automatisch aus der Bank bekommen. Eure derzeit angelegten Gegenstände landen dagegen nicht automatisch in der Bank, sondern in eurem Inventar. Achtet also darauf, dass ihr genügend Platz habt, sonst ist der Wechsel nicht möglich. Am besten kontrolliert ihr nach jedem Build-Wechsel kurz, ob alle Talente und Gegenstände korrekt sind.

Builds umbenennen

Neue Builds werden generell immer mit dem Namen "Ausstattung Nr. X" in der Armory gespeichert. Ihr könnt sie aber mithilfe des "Umbenennen"-Buttons jederzeit neu betiteln, wobei ihr maximal 12 Zeichen zur Verfügung habt. Am besten wählt ihr prägnante Namen wie die Bezeichnungen der Builds (z. B. HOTA-Barb oder Meteor-Sorc) oder für welche Endgame-Inhalte sie gedacht sind (z. B. Grube, Bosse, Speedfarm etc.)

Zurück zum Diablo 4 Armory Inhaltsverzeichnis