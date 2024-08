Diablo 4: Was bringen Söldner und die Dunkle Zitadelle in Vessel of Hatred? Blizzard nennt Details

Anlässlich der gamescom 2024 hat Blizzard neue Details zur Diablo 4-Erweiterung Vessel of Hatred bekannt gegeben.

Dabei beschäftigt man sich im Detail mit Söldnern und der Dunklen Zitadelle.

Holt euch Unterstützung

Ihr könnt euch vier Söldner an eure Seite rufen: Raheir (der Schildträger), Aldkin (das verfluchte Kind), Varyana (die Berserker Vettel) und Subo (der Kopfjäger).

“Die Spielerinnen und Spieler können ihre Unterstützung in Anspruch nehmen, indem sie sie ihrer Gruppe hinzufügen, sie anheuern, wenn sie alleine spielen, oder sie auswählen, um in Zeiten der Not ihre Verstärkung zu erhalten”, heißt es.

Söldner werden mit der Zeit stärker und können angepasst werden, um sie auf euren Spielstil anzupassen. Sie haben eine eigene Fertigkeitsbäume und ihr könnt sie also Unterstützer oder Kämpfer spezialisieren - oder als eine Mischung aus beidem.

“Söldner erhalten Rapport, wenn sie Euch in der Welt begleiten. Je mehr Rapport Ihr verdient, desto mehr wertvolle Belohnungen und Handelsmittel werden freigeschaltet. Wenn Ihr Rapport sammelt, könnt Ihr mit Euren Söldnern handeln und Handelsabkommen schließen, um eine Chance auf mächtige Beute und andere Gegenstände zu erhalten.”

Die dunkle Zitadelle ist wiederum eine neue Koop-PvE-Endspiel-Erfahrung, die Mehrspieler-Mechaniken mit actiongeladenen Dungeonkämpfen und Bosskämpfen verbindet.

Ihr könnt die Zitadelle mit einer beliebigen Gruppengröße (zwei bis vier Spielerinnen und Spieler) betreten und gegen komplexe Bosse kämpfen, dabei kommt es auf Koordination und geteilte Kräfte an. Wenn ihr die Zitadelle jede Woche abschließt, verdient ihr wöchentliche Truhen mit einzigen kosmetischen Belohnungen und “mächtiger Beute”.

Indes ist die Unterstadt von Kurast ein neuer Zeitangriffsdungeon mit mehreren Phasen, der sich sowohl für den Stufenfortschritt als auch für das Farmen von Gegenständen im späteren Spiel eignen soll.

Ebenso erfährt das Fortschrittssystem für Charaktere mit dem Erscheinen von Vessel of Hatred eine grundlegende Aktualisierung.