Diablo 4: Blizzard will Spieler mit Boosts, Goodies und Events zurückholen

Diablo 4 hat im Laufe der Monate immer mehr Spieler verloren. Das Hack'n'Slay-MMO von Blizzard erschien im Juni 2023 und soll nun einige neue Inhalte und Attraktionen erhalten, die Spieler wieder zurück zum Titel holen. Darunter XP-Events, Boosts, kostenlose Testversionen und andere Inhalte.

Lohnt sich eine zweite Chance jetzt?

Diese Reihe an Events und Belohnungen gab Blizzard während des letzten Campfire Chats bekannt. Ende November sollen diese Bemühungen dann in die Tat umgesetzt werden. Der Zeitpunkt scheint gut gewählt, denn der Startschuss fällt noch bevor Konkurrent Path of Exile 2 Anfang Dezember in den Early Access startet und viele Augen auf sich zieht.

Wann starten die Events? Diablo 4 erhält ab dem 19. November neue Events und Belohnungen. Ein Datum für das Ende der kleinen Nettigkeiten hat Blizzard bisher nicht genannt.

Und was habt ihr genau von diesen Events? Darunter die Möglichkeit einen Charakter direkt auf Stufe 50 zu bringen, diesem eines von drei Builds samt fertigem Fertigkeitsbaum an die Hand zu geben. Ihr könnt ein komplettes Set an legendären Gegenständen und alle Altäre von Lilith freischalten und saftige 1 Million Gold, 1.000 Obolen und weitere Ressourcen erhalten.

Für den Boost, der alle nützlichen Ressourcen und den Schub auf Level 50 enthält, müsst ihr mit der Schicksalsreliquie in der Taverne von Kyovashad interagieren. Wer bereits Level 50 ist, kann sich die restlichen Items trotzdem holen.

Die neue Erweiterung, Vessel of Hatred, hat sicherlich nicht jeder gekauft. Damit auch neue oder lange verlorene Spieler eine Chance bekommen, die starke Geistgeborenen-Klasse auszuprobieren, könnt ihr sie bis zum 2. Dezember kostenlos testen. Hierbei könnt ihr sie bis Stufe 25 leveln. Es gibt jedoch eine Einschränkung, denn diese Testphase ist nur auf dem PC vorhanden.

Einige Events, wie "Red-Cloaked Horror" kehren ebenfalls im November zurück. In diesem kleinen Event werdet ihr in Helltides, Infernal Hordes oder einem zufälligen Dungeon gespawnt. Überlebt ihr, erhaltet ihr Belohnungen.

Ein kleines Geschenk wartet zudem auf dem Mittwinterplatz in Kyovashad auf euch. Vom 19. bis zum 26. November findet zudem ein Doppel-XP-Event statt, bei dem ihr auf beiden Realms und allen Weltstufen die doppelte Erfahrung erhaltet, um schneller zu leveln.