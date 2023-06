Diablo 4: Brunnen – Alles über Heilbrunnen und Co.

Was sind Brunnen und wie funktionieren sie? Brunnen gibt es schon seit Urzeiten in Sanktuario und in den bislang vier Ablegern der Spielreihe haben wir viele verschiedene Exemplare gesehen – vom ikonischen Heilbrunnen, der in keinem Diablo-Spiel fehlen darf, bis hin zum beliebten Erfahrungspunkte-Brunnen in Diablo 3, den es in D4 leider (noch) nicht gibt. Das Aussehen der Brunnen variiert zwar von Spiel zu Spiel stets etwas – in Diablo 4 sind es halbrunde Schalen, die auf einem hüfthohen Steinfundament stehen - doch ihre Funktionsweise ist immer dieselbe und ähnelt vor allen dem der Schreine in Diablo 4 sehr stark. Sprich: Interagiert ihr mit einem Brunnen, spendiert er euch einen einmaligen, besonderen Effekt. Achtung: Spieler können jeden Brunnen in der Regel nur einmal pro Session verwenden. Es ist daher empfehlenswert, den Brunnen nur dann zu benutzen, wenn es auch wirklich notwendig ist oder Sinn ergibt. Natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, beispielsweise wenn ihr unterwegs auf einen Brunnen stoßt und nicht noch einmal an ihm vorbeikommt. In diesem Fall solltet ihr einen Brunnen immer mitnehmen.

Alle Brunnen in Diablo 4 und ihre Effekte In Diablo 4 ist der Heilbrunnen bislang der einzige Vertreter der Brunnen, es ist aber durchaus möglich, dass die Entwickler zukünftig noch weitere Brunnen mit neuen Effekten hinzufügen. Heilbrunnen Typ: Nützliches / Defensiv

Nützliches / Defensiv Effekt: Heilt eure Gesundheit vollständig

Heilt eure Gesundheit vollständig Beschreibung: Heilbrunnen stellen bei Benutzung sämtliche Lebenspunkte wieder her und entfernen alle schädlichen Effekte von eurem Charakter.

Heilbrunnen stellen bei Benutzung sämtliche Lebenspunkte wieder her und entfernen alle schädlichen Effekte von eurem Charakter. Tipp: Ihr könnt Heilbrunnen nur benutzen, sofern eure Gesundheit unter 100 % gefallen ist. Nutzt den Heilbrunnen aber möglichst nur dann, wenn euch ein größerer Teil eurer Gesundheit fehlt, ihr nicht noch einmal daran vorbeikommt oder ihr vor einem schweren Bosskampf in einem geschlossenen Areal steht. Begleiter (wie die Skelette beim Totenbeschwörer) erhalten durch Heilbrunnen übrigens keine Heilung.