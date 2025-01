Diablo 4 bringt das Lunare Erwachen zurück, mit positiven Effekten für Schreine und Belohnungen wie das neue Reittier Trag'Ouls Gefährte

Blizzard bringt in Kürze das Event Lunares Erwachen in seinem Action-Rollenspiel Diablo 4 zurück.

Das Event beginnt am 4. Februar 2025 um 19 Uhr und endet zwei Wochen später, am 18. Februar 2025 um 19 Uhr.

Das Jahr der Schlange in Diablo 4

Währenddessen lassen sich besondere Schreine zum Jahr der Schlange aktivieren, die euch "massive Erfahrungsboni und mächtige neue Kampfeffekte" bescheren.

Das Event findet auf saisonalen und ewigen Realms statt. Aktiviert ihr im Laufe des Events einen beliebigen Schrein in Sanktuario (Nahantu mit eingeschlossen), erhaltet ihr zwei Minuten lang einen Erfahrungsbonus von 100 Prozent (kumulativ) und sichert euch die Gunst der Ahnen.

"Um alle Feierlichkeiten des Lunaren Erwachens zu genießen, solltet ihr nach Ked Bardu reisen und den nördlichen Teil der Stadt aufsuchen", heißt es. "Dort werdet ihr auf Ying-Yue treffen, die Leiterin des Lunaren Nachtmarkts. Dieser Markt ist eure zentrale Anlaufstelle für das Lunare Erwachen. Hier könnt ihr eure Gunst der Ahnen gegen Unendliche Geschenke der Urahnen und dekorative Belohnungen rund um die lunare Erneuerung eintauschen."

Lunarschreine gibt es indes in ganz Sanktuario, denn alle normalen Schreine werden im Event-Zeitraum durch diese ersetzt. Sie funktionieren ähnlich wie die normalen Schreine, man hat sie jedoch mit zusätzlicher Kraft angepasst. Ihr erkennt sie anhand eines Kartensymbols auch aus der Ferne.

Hier alle angepassten Lunarschreineffekte im Überblick:

Artillerieschrein – Einsätze von Fertigkeiten haben eine Chance, eine heilige Bombe zu beschwören.

Schrein der Druckwelle – Jede Explosion beschwört eine Streubombardierung.

Kanalisierungsschrein – Erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und erhöhte Chance, Abklingzeiten zurückzusetzen.

Schrein der Verbindung – Ihr beschwört regelmäßig mächtige schockende Treffer.

Schrein der Gier – Es besteht die Chance, einen Schatzgoblin zu beschwören. Während der Schrein aktiv ist, wird bei getöteten Gegnern ein Schatzgoblin beschwört.

Tödlicher Schrein – Es besteht die Chance, ein getroffenes Monster sofort hinzurichten und Monster in der Nähe in Furcht zu versetzen. Anmerkung: Das schließt Elitegegner ein, nicht jedoch Bosse und andere Spielercharaktere.

Schrein des Schutzes – Ihr reflektiert sämtlichen erlittenen Schaden. Der reflektierte Schaden skaliert mit Stufe und Schwierigkeit.

Aktiviert ihr einen Schrein, erscheinen sofort Geizige Geister, damit ihr die Effekte auch direkt ausnutzen könnt.

Bei der Gunst der Ahnen gibt es wiederum zehn Ansehenstufen, die euch verschiedene Belohnungen einbringen, darunter sechs verschiedene kosmetische Belohnungen.

Zu ihnen zählt zum Beispiel das neue Reittier "Trag'Ouls Gefährte". Frühere Belohnungen, wie da Lunare Zepter, den Mut des Drachen, den Mondschussbogen, den Wandteppich des Drachen und Trag'Ouls Gefährten, erhaltet ihr allerdings nur einmal.

Habt ihr alle Ansehenstufen erreicht, bekommt ihr weitere Belohnungen in Form der Unendlichen Geschenke der Urahnen.

"Kleidung im Stil des Lunaren Erwachens ist auch in Tejals Laden erhältlich", heißt es weiter. "Schaut vorbei und hüllt euren Wanderer in elegante kosmetische Rüstungen wie 'Gelehrter des einsamen Mondes' für Zauberer und werft euer treues Ross mit der Reittierrüstung 'Drache des einsamen Mondes' in Schale.