Diablo 4: Zwei Grafik-Features zum Launch von Vessel of Hatred vorübergehend deaktiviert

Blizzards Action-Rollenspiel Diablo 4 muss zum Launch der Erweiterung Vessel of Hatred vorübergehend auf zwei Grafik-Features verzichten.

Das betrifft einerseits DLSS Frame Generation und andererseits Ray Traced Foliage.

Problemlösung in Arbeit

Nach Angaben von Blizzard (via Wowhead) hat man hier Probleme festgestellt und die Features aufgrund dessen temporär abgeschaltet.

Gleichzeitig heißt es in den jüngsten Patch Notes, dass das Studio bereits an einer Lösung dafür arbeitet.

"Hinweis: Nvidia DLSS Frame Generation und Ray Traced Foliage werden deaktiviert, während das Team daran arbeitet, ein Problem in einem kommenden Patch zu lösen", teilt Blizzard in den Patch Notes für den Vessel of Hatred-Patch 2.0.1/2.0.2 mit.

Effektiv könnte darunter also zeitweilig eure Performance leiden, wenn ihr DLSS Frame Generation verwendet, um höhere Bildraten zu erzielen.

Ebenso könnte die Bildqualität zumindest in Teilen ein wenig leiden, was aber wohl weniger dramatische auswirken haben dürfte

Wie lange die Features deaktiviert bleiben, ist aktuell noch nicht bekannt.

Vessel of Hatred, die erste Erweiterung für Diablo 4, geht offiziell in der kommenden Nacht zusammen mit der neuen Season an den Start. Ab 1 Uhr könnt ihr mit dem Spielen beginnen, sofern denn die Server mitmachen und es keine Probleme gibt.

Blizzard hatte zuletzt mit einem Live-Action-Trailer auf die Veröffentlichung von Vessel of Hatred eingestimmt. Inszeniert wurde dieser von Spider-Man-Regisseur Jon Watts, während Im Hintergrund Sängerin Camila Cabello mit einer Interpretation des Songs Behind Blue Eyes zu hören ist.

Vessel of Hatred ist die erste Erweiterung für Diablo 4, mit ihr werden die neue Region Nahantu und die Klasse der Geistgeborenen hinzugefügt. Übrigens profitiert das Spiel auch von der kommenden PlayStation 5 Pro, denn Blizzard arbeitet daran, Diablo 4 für die neue Sony-Konsole zu optimieren.