Diablo 4 Klassen-Guide: Pulverisieren Druide zum Leveln – der Bär im Porzellanladen

Der Pulverisieren Druide Level Build in Diablo 4 hat zwar durch die letzten Änderungen einen kleinen Dämpfer bekommen, ist aber nach wie vor eine hervorragende Talentausrichtung zum Leveln - und im Endgame immer noch der stärkste Build des Druiden. Das liegt vor allem daran, dass der Pulverisieren Druide sehr einfach zu spielen ist und dabei extrem zufriedenstellende Ergebnisse dank seiner starken Verteidigung und des hohen Schadens abliefert. Er ist im wahrsten Sinne ein Biest, wenn es darum geht, große Monsterhorden in kürzester Zeit kurz und klein zu hauen. Nachfolgend erfahrt ihr, wie der Pulverisieren Druide zum Leveln funktioniert und worauf ihr achten müsst.

Neben der Werbärgestalt, die bereits für sich eine sehr starke Verteidigung darstellt, steht dem Druiden mit dem Irdenen Bollwerk auch noch eine weitere starke Verteidigungsfähigkeit zur Verfügung, die vor allem bei vielen starken Gegnern, Elite-Monstern und Bossen das Überleben absichert. Zur Unterstützung hat der Druide außerdem noch die Griftranke als Begleiter an seiner Seite und sollte besonders viel Schaden / Verteidigung gefragt sein, verwandelt sich der Druide mit Grizzlyzorn in einen "Todeswerbär" und haut alles kurz und klein.

Aktive Fähigkeiten: Diese Skills nutzt ihr zum Leveln des Pulverisieren Druiden

Der Pulverisieren Druide legt seinen Schwerpunkt auf den Nahkampf und nutzt dafür eine Basisfertigkeit als Geisteskraft-Generator, eine Kernfähigkeit als Geisteskraftverbraucher (Spender), eine defensive Fertigkeit zur Verteidigung, eine Gefährtenfähigkeit zur Unterstützung, eine Zornfähigkeit für die Mobilität und eine Ultimative Fähigkeit, um den Schaden und die Verteidigung kurzzeitig extrem zu boosten. Der Rest der besteht aus passiven Fertigkeiten, die den Schaden, die Verteidigung und die Ressourcen-Generierung stark erhöhen. Das sind die wichtigsten aktiven Fähigkeiten:

Basisfertigkeit: Sturmschlag, später Anfallen

Zu Beginn ist der Nahkampfangriff "Sturmschlag" die beste Wahl. Nicht wegen der Geisteskraft-Erzeugung, sondern weil euch die Attacke starke defensive Boni gewährt. Selbige sind wichtig, da ihr euch noch nicht dauerhaft in einen Werbären verwandeln und von dessen starken offensiven und defensiven Boni profitieren könnt.

Später (ca. Stufe 20) schaltet ihr einige Fähigkeiten frei, die euch den Gestaltwandel zum Bären erleichtern und es wird immer wichtiger, dass ihr die Form dauerhaft aufrechterhaltet, daher wechselt ihr zu Anfallen. Anfallen verwandelt euch ebenfalls in einen Bären und gewährt euch defensive Boni.

Kernfertigkeit: Pulverisieren

Pulverisieren ist der namensgebende Kern dieses Druiden-Builds. Hierbei verwandelt sich euer Druide automatisch in einen Bären (sofern er die Form nicht bereits angenommen hat) und schmettert seine Pranken auf den Boden, was allen Gegner in der Nähe hohen Schaden zufügt. Es ist ein Nahkampfangriff, daher müsst ihr euch immer zum Feind begeben. Da die Geisteskraft-Kosten recht hoch sind, solltet ihr euch bei mehreren Gegnern immer ein Ziel im Zentrum für den Angriff suchen, um möglichst viele Ziele zu treffen, die danebenstehen.

Durch Verbesserungen kann Pulverisieren auch Gegner "überwältigen" und ihren verursachten Schaden eine Zeit lang um 20 % reduzieren. Pulverisieren ist also ein sehr mächtiger Angriff, der viele Boni mitbringt, dafür aber viele Ressourcen verschlingt. Mit Glück bekommt ihr auch schnell den "Aspekt: Überrollender" in die Finger, wodurch Pulverisieren eine Schockwelle erzeugt, die sich nach vorn ausbreitet und Zielen in ihrem Weg [60 - 100]% des Schadens zufügt. Damit vergrößert sich der Wirkungsbereich von Pulverisieren enorm.

Defensive Fertigkeit: Irdenes Bollwerk

Irdenes Bollwerk ist eine sehr stärken defensive Fähigkeit und gewährt euch - wie der Name sagt - eine Barriere, die drei Sekunden lang 45 % eures Basislebens absorbiert. Durch Verbesserungen werdet ihr zusätzlich für die Dauer "unaufhaltsam", wodurch ihr gegnerische Kontroll-Effekte brechen könnt bzw. sie euch gar nicht erst treffen können, was essenziell als Nahkämpfer ist (wer schon mal in einer Mauer eingeschlossen war und eine Laserkugel vor die Füße gerollt bekommen hat, weiß, was gemeint ist). Außerdem gewährt euch das Bollwerk "Stählung", was eure Verteidigung noch weiter erhöht.

Gefährtenfertigkeiten: Giftranke

Die Giftranken haben eine passive und eine aktive Schadenskomponente. Passiv schießt einfach alle sieben Sekunden eine Ranke aus dem Boden und fügt einem Gegner niedrigen Giftschaden zu. Aktiviert ihr die Giftranken jedoch, fügt sie großen Flächenschaden an allen Monstern rund um euren Charakter zu und macht sie kurzzeitig bewegungsunfähig. Dank kurzer Abklingzeit könnt und solltet ihr die Giftranken so oft wie möglich einsetzen. Ihr könnt den bewegungseinschränkenden Effekt auch dazu nutzen, um im Notfall etwas Abstand zum Gegner zu gewinnen.

Zornfertigkeiten: Niedertrampeln

Der größte Schwachpunkt des Druiden im Allgemeinen und des Pulverisieren Druiden im Speziellen ist die geringe Mobilität. Niedertrampeln ist mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, wie ihr euren Bärenhintern schnell und effektiv zu Gegnern hin oder von ihnen wegbewegen könnt, daher ist die Fähigkeit auch Pflicht. Dank Verbesserungen teilt ihr damit auch ganz ordentlich Schaden aus und gewinnt eine defensive Komponente, die für die Kampferöffnung sehr praktisch ist.

Ultimative Fertigkeit: Grizzlyzorn

Grizzlyzorn ist eine Fähigkeit, die euch in einen "Todeswerbären" verwandelt, was euren Schaden und eure Verteidigung sehr stark erhöht. Durch Verbesserungen werdet ihr zusätzlich unaufhaltsam (gegnerische Kontroll-Effekte können euch nichts anhaben) und ihr erhaltet sekündlich Stählung, was eure Verteidigung noch weiter stärkt. Grizzlyzorn ist in erster Linie ein DMG-Cooldown, den ihr immer dann aktiviert, wenn viel Schaden bei vielen Gegner und / oder schweren Gegner (Elite / Boss) gefragt ist. Grizzlyzorn hat eine etwas längere Abklingzeit, daher solltet ihr die Verwandlung nicht für jeden einzelnen Gegner anwerfen, sondern lieber für Elite-Gegner und Bosse aufheben.

