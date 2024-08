Diablo 4 finden nach einem Jahr endlich einen seltenen Ring, doch der ist einfach nur Schrott

Die Suche nach einem besonderen Ring im Action-Rollenspiel Diablo 4 ist nach rund einem Jahr vorbei. Doch die Beute ist eher enttäuschend.

Für die Suche hatten sich Fans auf dem Discord-Server Not Finding a Cow Level zusammengeschlossen und ein neues Event entdeckt.

Ein großes Unglück

Bei besagtem Event wurde die Gruppe mit seltenen Lucky Coins belohnt. Diese warfen sie dann nach und nach in einen Wunschbrunnen, was wiederum einen Meteorschauer auslöste. Anschließend erhielt jeder den Ring of Misfortune.

Der trägt diesen Namen nicht zu Unrecht, wie ein genauerer Blick auf das Item zeigt. Die Wete sind grundsätzlich okay, aber die Besonderheit ist weniger schön. Es besteht durch den Lucky-Hit-Modifikator nämlich eine bis zu hundertprozentige Chance, all eure Ressourcen zu verlieren.

Na, was für ein Glück. Oder eher Unglück. Für den Aufwand, den man für den Erhalt dieses Items betreiben muss – es müssen alle Klassen des Spiels mit dabei sein und mehr -, ist es auf jeden Fall kein Glücksbringer.

Hier seht ihr übrigens den Abschluss dieses Events im Video:

Wie man sieht, lohnt sich eine solche lange Suche nicht immer. Aber manchmal ist ja auch die Reise das wertvollere Erlebnis als die Beute, oder? Man muss das ja ein bisschen positiv sehen.