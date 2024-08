Diablo 4: Grausamen Rat besiegen – Alle Fähigkeiten und was euch beim Bosskampf erwartet

Die Mitglieder des Grausamen Rats in Diablo 4 sind der Endgegner der neuen Höllenhorden von Season 5. Veteranen kennen diese korrumpierten Priester sicher noch als den „hohen Rat von Zakarum“ aus Diablo 2 (Akt 3) durch die unzähligen Mephisto-Runs, und genau diesen Hallunken begegnet ihr jetzt in der Hölle erneut. Auf dieser Seite verraten wir euch, welche Ratsmitglieder euch bei Kampf erwarten können, welche Fähigkeiten sie haben und worauf ihr achten müsst, um den Grausamen Rat zu besiegen.

So funktioniert der Kampf gegen den Grausamen Rat

Habt ihr in einem Höllenhorden-Run alle Angriffswellen erfolgreich überstanden, öffnet sich automatisch das Ratstor im Norden der Schwelle des Abgrunds, die zum Boss-Raum führt. (eine entsprechende Nachricht wird in der UI eingeblendet). Hier erwartet euch der finale Kampf gegen den „Gemeinen Rat“. Sowie ihr euch ihnen nähert, beginnt direkt der Kampf, seid also vorbereitet.

Während der Rat in D2 noch sieben Mitglieder zählte, gibt es in Diablo 4 nur noch fünf Ratsmitglieder. Ihr müsst aber nicht gegen alle fünf antreten, sondern immer nur gegen drei (gleichzeitig), die per Zufall ausgewählt werden. Wie früher verfügt jedes Ratsmitglied über einzigartige Fähigkeiten und nutzt ein bestimmtes Element für seine Angriffe (siehe Alle Mitglieder des Grausamen Rat und ihre Fähigkeiten und Elemente). Stellt daher sicher, dass all eure Widerstände gemaxt sind, da ihr nie wisst, welchen drei Kollegen ihr gegenüberstehen werdet.

1 of 6 Attribution Am Ende jeder Höllenhorde müsst ihr euch dem Gemeinen Rat stellen. Besiegt ihr die drei Ratsmitglieder, könnt ihr über die Schätze der Hölle hermachen und euren Brennenden Äther gegen Ausrüstung, Materialien und / oder Gold eintauschen.

Einzeln sind die Ratsmitglieder kein allzu großes Problem, allerdings ist die Kombination ihrer Fähigkeiten durchaus gefährlich. Wer schon einmal von Maffers Knochengefängnis festgehalten und vom Rest der Truppe gegrillt wurde, weiß, was gemeint ist. Ihr solltet zudem wissen, dass die Angriffe der Ratsmitglieder stärker werden, wenn ihre Lebenspunkte zuneige gehen. Es ist daher ratsam, die Ratsmitglieder entsprechend ihrer Gefährlichkeit der Reihe nach auszuschalten. Wer die höchste Priorität hat, lässt sich nicht pauschal sagen, da es immer darauf ankommt, welche Klasse und welchen Build ihr spielt.

Habt ihr den Grausamen Rat erfolgreich besiegt, erhaltet ihr auch von ihm eine große Menge Brennender Äther. Die genaue Summe hängt von der Weltstufe, Stufe des Höllenkompass sowie den gewählten Höllische Gaben ab. Des Weiteren erscheinen die Schätze der Hölle im Boss-Raum, bei denen ihr euren Brennenden Äther gegen verschiedene Belohnungen eintauschen könnt.

Zurück zum Diablo 4 Grausamer Rat Inhaltsverzeichnis