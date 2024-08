Diablo 4: Trading deaktiviert - Blizzard unterbindet Handel aufgrund eines Exploits

Nachdem ein Exploit entdeckt wurde, hat Blizzard den Handel im Action-Rollenspiel Diablo 4 vorübergehend deaktiviert.

Besagter Exploit ermöglichte es offensichtlich, Items in großer Zahl zu duplizieren.

Vorerst keine Tauschgeschäfte

"Wir werden den Handel in Diablo 4 deaktivieren, während wir ein mögliches Duplikationsproblem untersuchen", schreibt Community Manager Adam Fletcher.

"Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung und werden euch darüber informieren, wann der Handel wieder verfügbar sein wird, sobald wir weitere Untersuchungen durchgeführt und alle Probleme identifiziert haben, die wir beheben müssen."

Anscheinend gab es auf der chinesischen Seite bilibili einen Livestream, in dem der Exploit demonstriert wurde. Unklar ist allerdings, ob er auch von Usern in China entdeckt wurde (via Gamesradar).

Im Netz sind jedenfalls Screenshots zu sehen, die zeigen, wie der Markplatz mit zahlreichen Items geflutet wird, die normalerweise eher selten sind.

Wie lange der Handel deaktiviert bleibt, ist aktuell nicht bekannt.