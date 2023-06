Diablo 4: Hohe Preise für Mikrotransaktionen hauen die Fans aus den Socken

Und auch bei Diablo 4 müssen wir uns über Mikrotransaktionen unterhalten. Erste Bilder der Shops wurden enthüllt und zeigen hohe Preise für die kosmetischen Gegenstände, die einigen Spielern im Netz schon jetzt gegen den Strich und vor allem gegen die Geldbörse gehen.

Das ewige Streitthema

Die reine Existenz der Mikrotransaktionen ist keine Überraschung. Schon lange war bekannt, dass Blizzard einen Shop einbauen wird, in dem ihr auch gegen Echtgeld einige kosmetische Items erwerben könnt. Gegenstände mit einer echten Auswirkung auf das Spiel soll es dort nicht geben - kein Pay-to-win also.

Auf Reddit können Spieler nun aber erste Bilder des Shops sehen. Die Preise lässt die Kinnlade vieler Nutzer herunterklappen. Die Preise sind in der Premiumwährung Platin angegeben und daher im ersten Moment nicht so einfach zu deuten.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Ein Bild zeigt ein Rüstungsset für 2.800 Platin. Da der Battle Pass genau 1.000 Platin kosten soll, was etwa 10 Dollar entspricht, kann für das Skin-Set von happigen 28 Dollar ausgegangen werden. Das entspricht nach aktuellem Stand etwa 26 Euro. Ein anderes Set, bei dem ihr ein Reittier und passende Kosmetik erhaltet, kostet 16 Dollar.

Mehr zu Diablo 4:

Diablo 4: Krempelt der Day-One-Patch die Klassen nochmal um?

Diablo 4: Online-Abo ist in Deutschland Pflicht zum Spielen - PC-Spieler sind im Vorteil

Wie kommt Diablo 4 an? Von "Meisterwerk" bis "in der Vergangenheit gefangen"

Wie so oft ist es hier zunächst sinnvoll Vergleiche zu anderen Spielen ziehen, um die Preise in einen Kontext stellen zu können. So behaupten einige Spieler im Forum, dass die Preise bei Path of Exile nicht viel anders aussehen würden. Durch das Free-to-play-Modell von PoE sei das für viele Spieler aber gerechtfertigt. Für Diablo 4 müsst ihr ja mindestens 70 Euro auf den Tisch legen. Andere fühlen sich an Diablo Immortal erinnert, ein Spiel das auch nicht gerade mit seiner guten Mikrotransaktionspolitik geglänzt hat.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Laut Blizzard könnt ihr im Shop "klassenspezifische Fantasien" ausleben. Es sei ein "Weg der Selbstdarstellung", den ihr nutzen könnt, aber niemals müsst. Was haltet ihr von den teuren Skins? Ist es okay Gegenstände wie diese für Echtgeld in einem Vollpreistitel zu verkaufen?