Diablo 4: Höllenhorden Guide – Alles über Gegner, Angriffswellen, Brennender Äther und Schätze der Hölle

Höllenhorden in Diablo 4 freischalten Die Höllenhorden sind das Hauptfeature in Season 5, das ihr allerdings erst ab Weltstufe 3 spielen könnt. Dementsprechend müsst ihr euren Helden erst einmal Leveln und die Albtraumstufe erreichen. Auf dem Ewigen Realm macht ihr das auf den üblichen Wegen und auf dem saisonalen Realm folgt ihr am besten der neuen Saisonalen Questreihe „Von Lämmern und Wölfen“. Damit es bis zu den Höllenhorden nicht allzu lange dauert, haben die Entwickler übrigens das Leveln in Season 5 extrem beschleunigt. Sowie ihr Weltstufe 3 erreicht, erhaltet ihr – egal, ob ewiger Realm oder saisonaler Realm – automatisch die Primäre Quest Die Augen des Gegners (The Eyes of the Enemy) in euer Questlog. Diese 30 bis 45-minütige Questreihe dient als Einführung in die Höllenhorden und schickt euch nach Zarbinzet in Hawezar, wo ihr einen Tumult unter den Stadtbewohnern untersuchen sollt und dabei auf Istel trefft (Saisonaler Questgeber in S5). Die Questreihe besteht aus drei Aufgaben, bei denen ihr viele verschiedene Ziele erfüllen müsst und dabei mehr über die Hölle und die Höllenhorden lernt (legendäre Belohnungen inklusive). Am Ende der Questreihe erhaltet ihr schließlich euren ersten Höllenkompass, mit dem ihr ein Portal zu den Toren der Hölle öffnen und euch den Höllenhorden stellen könnt. Die Stufe des ersten Höllenkompasses hängt dabei von der Weltstufe ab, auf der ihr die Questreihe abschließt. Mehr zu den Höllenkompassen, deren Stufen und wie ihr sie bekommt, erfahrt ihr hier: Diablo 4: Höllenkompasse & Abyssale Schriftrollen finden, farmen und aufwerten. Info: Ihr müsst die Questreihe nur ein einziges Mal auf eurem Account abschließen, um die Höllenhorden für all eure Charaktere freizuschalten. Die Ausnahme stellen Hardcore-Charaktere dar, die müssen die Questreihe immer aufs Neue abschließen. Hier die grafische Darstellung, wie ihr die Höllenhorden in Diablo 4 auf dem ewigen und saisonalen Realm freischaltet. Zurück zum Diablo 4 Höllenhorden Inhaltsverzeichnis

So läuft der Kampf in Höllenhorden ab Die Höllenhorden sind eine Mischung aus Arena-Kampf und wellenbasierter Überlebensmodus-Modus, den ihr sowohl auf dem ewigen Realm als auch auf dem saisonalen Realm immer wieder bestreiten könnt. Ziel eines Höllenhorden-Runs ist es, alle Angriffswellen im Zeitlimit zu überstehen und im finalen Bosskampf den Grausamen Rat zu besiegen, ohne dabei zu sterben beziehungsweise die Anzahl an möglichen Wiederbelebungen zu verbrauchen, und dabei so viel Brennender Äther wie möglich zu sammeln. Nach jeder Welle könnt ihr euch eine von drei Höllische Gaben aussuchen. Das sind zusätzliche Effekte / Mechaniken, die den Kampf in den Höllenhorden zwar verkomplizieren, euch im Gegenzug aber auch bestimmte Boni gewähren und die Belohnungen am Ende verbessern. Erfüllt ihr während den Wellen bestimmte Ziele und erledigt bestimmte Gegner, droppt „Brennender Äther“, den ihr einsammeln und am Ende gegen verschiedene Schätze der Hölle (hochwertige Belohnungen) eintauschen könnt. Soweit die Kurzfassung, in der Praxis hängt natürlich noch viel mehr daran, deshalb gehen wir nachfolgend einmal auf alle wichtigen Abschnitte eines Höllenhorden-Runs ein und sagen euch, worauf ihr achten müsst. Zurück zum Diablo 4 Höllenhorden Inhaltsverzeichnis

Höllenhorden betreten – Alles über Schwierigkeitsstufe, Monsterstufen und Anzahl an Wiederbelebungen Höllenhorden könnt ihr entweder alleine oder in einer Gruppe ab Weltstufe 3 betreten (ein höheres / maximales Level ist anzuraten). Dafür benötigt ihr oder ein Spieler eurer Gruppe einen Höllenkompasse im Inventar, der als Schlüssel fungiert. Der Eingang zu den Höllenhorden ist auf der Karte markiert (wie ein Dungeon, nur mit einem roten „Höllenhorden-Symbol“ darauf) und ihr könnt entweder zum Eingang hinreiten und die Instanz zu Fuß betreten oder – was viel bequemer ist – ihr klickt einfach auf den Dungeon auf der Karte und werdet direkt hinein teleportiert. Der Kompass wird so oder so dabei verbraucht. Die Schwierigkeit der Höllenhorde hängt von drei Faktoren ab: Der Weltstufe (3 oder 4), der Anzahl der Spieler (bei mehr Spielern werden die Monster stärker) und insbesondere von der Stufe des verwendeten Kompasses. Die Kompasse gibt es in den Stufen 1 bis 8 (später in der Season bis 10), und die Skalierung funktioniert ähnlich wie bei den Albtraum-Dungeons. Bedeutet: bei Kompass-Stufe 1 skalieren sämtliche Monster und Bosse in den Höllenhorden auf Stufe 60. Jede weitere Kompass-Stufe erhöht das Monster-Level um weitere 20 Stufen, sodass euch bei Kompass-Stufe 8 Monster der Stufe 200 entgegentreten. Mit zunehmender Kompass-Stufe werden aber nicht nur die Monster stärker, ihr müsst auch mehr Angriffswellen besiegen, bis ihr dem Grausamen Rat im finalen Bosskampf gegenübertreten könnt. Zusätzlich ist die Anzahl an möglichen Wiederbelebungen begrenzt und diese nimmt natürlich ab, je höher die verwendete Kompass-Stufe ist. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, wie sich die Kompass-Stufe auswirkt. Stufe

Kompass Level

Monster Anzahl

Wellen Anzahl

Wiederbelebungen Stufe 1 60 6 Wellen + Grausamer Rat 8 Stufe 2 80 6 Wellen + Grausamer Rat 5 Stufe 3 100 6 Wellen + Grausamer Rat 3 Stufe 4 120 7 Wellen + Grausamer Rat 3 Stufe 5 140 8 Wellen + Grausamer Rat 3 Stufe 6 160 9 Wellen + Grausamer Rat 2 Stufe 7 180 10 Wellen + Grausamer Rat 2 Stufe 8 200 11 Wellen + Grausamer Rat 2 Stufe 9 TBA TBA TBA Stufe 10 TBA TBA TBA Zurück zum Diablo 4 Höllenhorden Inhaltsverzeichnis

Die Angriffswellen und ihr Zeitlimit in Höllenhorden Sobald ihr die Höllenhorden betretet, erwartet euch zu Beginn immer ein einzelner Elitegegner (Ätherscheusal / Aether Fiend) in der Mitte der Kampfarena, der den Kampf einleitet. Besiegt ihr diesen Elitegegner, startet automatisch die erste Welle. Wie viele Angriffswellen es gibt sowie ihre Schwierigkeit, hängen von der Kompass-Stufe ab: Stufe 1 bis 3 haben 6 Angriffswellen plus Boss-Runde und für jede weitere Kompass-Stufe kommt eine weitere Welle hinzu. Jede Welle hat einen 60 Sekunden Timer, in dem unerlässlich Dämonen spawnen. Ihr müsst die Dämonen nicht zwingend innerhalb dieses Zeitlimits erledigen, vielmehr müsst ihr die vorgegebene Zeit überleben. Läuft die Zeit ab, erscheinen keine neuen Dämonen mehr und ihr könnt ihr Ruhe alle übrigen Gegner abräumen. Ist das Geschehen, gilt die Welle als beendet und die Höllischen Gaben erscheinen, von denen ihr euch eine aussuchen dürft. Habt ihr eure Wahl getroffen, startet die nächste Welle. Dieses Spielchen wiederholt sich so lange, bis ihr alle Wellen überstanden habt und dem Grausamen Rat im finalen Bosskampf gegenübertretet. Oben in der rechten Ecke seht, welche Angriffswelle ihr in der Diablo 4 Höllenhorde bestreitet und wie lange ihr noch durchhalten müsst. Damit es euch bei den Angriffswellen nicht zu langweilig wird, werden die Gegner von Welle zu Welle schwieriger. Es spawnen verschiedene Dämonentypen - zunächst die kleinen, später dann die großen Elite-Brocken. Zusätzlich werden immer wieder verschiedene Äther Events erscheinen. Das sind kleine Aufgaben, die ihr zusätzlich erledigen solltet / müsst, um zusätzlichen Brennender Äther zu bekommen. Zurück zum Diablo 4 Höllenhorden Inhaltsverzeichnis

Brennender Äther – wie ihr die Höllenhorden-Währung bekommt und wofür ihr sie braucht In der Hölle gibt es (offensichtlich) eine eigene Währung, nämlich den „Brennender Äther“, den ihr in Diablo 4 bislang nur in den Höllenhorden bekommen könnt. Wie der Name bereits suggeriert, handelt es sich dabei um brennende rote Kugeln, die als Drop auf dem Boden liegen. So sieht der Brennende Äther aus, den ihr in den Höllenhorden von Diablo 4 erbeuten könnt. Um Brennenden Äther zu erhalten, müsst ihr Gegner wie Ätherscheusale, Ätherfürsten, Seelentürme, Ätherische Masse etc. besiegen und Äther Events abschließen, bei denen ihr bestimmte Ziele während einer Welle absolvieren sollt (wie die Welt-Events). Zusätzlich könnt ihr durch verschiedene Höllischen Gaben die Menge an erhaltenen Äther erhöhen oder neue Äther-Quellen erschließen. Nicht zu vergessen: Der Grausame Rat droppt ebenfalls eine große Menge Äther (abhängig von der Kompass-Stufe), wenn ihr ihn besiegt. Der Brennende Äther funktioniert ähnlich wie die „Anomale Glut“. Bedeutet: Euer gesammelter Äther besteht nur solange, wie ihr euch in der Höllenhorde befindet. Teleportiert ihr euch während oder am Ende eines Höllenhorden-Runs raus, geht sämtlicher nicht verwendeter Äther verloren. Durch den Tod verliert ihr euren Äther zwar erst einmal nicht, sind eure Wiederbelebungen jedoch aufgebraucht, fliegt ihr automatisch aus der Höllenhorde raus und damit ist auch der Äther futsch. Aufsparen ist also eher sinnlos. Ihr könnt und solltet euren gesammelten Äther immer am Ende einer Höllenhorde gegen die verschiedenen Schätze der Hölle eintauschen! Brennender Äther bleibt so lange am Drop-Ort liegen, bis er eingesammelt wird. Ihr müsst also keine Panik schieben, dass der Äther verschwinden könnte, wenn ihr nicht schnell genug seid. Übrigens droppt Brennender Äther für jeden Spieler individuell, ihr müsst also nicht befürchten, dass euch Gruppenmitglieder eure Beute wegschnappen. Tipp: Euer Haustier kann mittlerweile auch Brennender Äther für euch einsammeln. Zurück zum Diablo 4 Höllenhorden Inhaltsverzeichnis Zurück zu Diablo 4: Tipps und Tricks - Die große Übersicht

Äther Events in Höllenhorden – welche es gibt, wie sie sich unterscheiden und was sie euch bringen Äther-Events sind eine der Hauptquellen für Brennender Äther, deshalb solltet ihr sie auch immer priorisieren, denn sobald der Timer einer Welle abgelaufen ist, verschwinden sie auch sofort wieder mitsamt ihrem Äther, den ihr hättet bekommen können. Viele der möglichen Äther-Events kommen erst durch die Höllische Gaben hinzu, es gibt aber auch viele Events, die regelmäßig dazwischen gewürfelt werden. Ihr könnt euch die Äther-Events wie die Welt-Events vorstellen, die ihr in der freien Wildbahn abschließend könnt, nur eben im Höllen-Setting. Sprich: Es sind kleine Aufgaben, die ihr zusätzlich während einer Angriffswelle nebenbei erledigen sollt. Gelingt euch das, gibt es – je nach Schwierigkeit des Events – zwischen einem und 25 Brennenden Äther als Belohnung. Zudem können auch Höllischen Gaben beeinflussen, wie viele Äther ihr bekommt. Die Äther-Events lassen sich grob in zwei Kategorien unterscheiden: beschworene Spezialgegner und stationäre Events. Die beschworenen Spezialgegner erscheinen - abhängig von den Positionen der Spieler - automatisch an zufälligen Stellen in der Kampfarena und werden immer durch eine entsprechende Mitteilung im Interface angezeigt (die im Blitzlichtgewitter leicht zu übersehen sind). In der Regel handelt es sich dabei um Elite-Gegner wie Ätherscheusale, Ätherfürsten, Höllenblüter und so weiter, die ihr zusätzlich zu den anderen Gegnern während einer Welle ausschalten sollt. Zu den Äther-Events in den Höllenhorden von Diablo 4 gehören sowohl starke Elite-Gegner, die euch verfolgen, als auch stationäre Events wie Seelentürme oder Ätherische Masssen, zu denen ihr euch hinbegeben müsst. Die stationären Events erscheinen ebenfalls während einer Angriffswelle, allerdings immer in einer der Ecken / Himmelsrichtungen der Kampfarena. Sie werden nicht immer automatisch durch einen Timer aktiviert, sondern teilweise erst, wenn sich ein Spieler in ihrer Nähe befindet. Es ist daher wichtig, sie so schnell wie möglich auszulösen. Am einfachsten geht das in einer Gruppe, hier können sich die Spieler in die vier Himmelsrichtungen aufteilen. Solo-Spieler sollten dagegen immer die Mini-Map im Auge behalten, denn unabhängig davon, zu welcher Kategorie ein Äther-Event gehört, werden euch die Positionen der Events immer auf der Mini-Map durch ein Flammen-Symbol angezeigt. Ein pulsierender Ring um das Flammen-Symbol und ein Soundeffekt sagen euch zudem, dass das Event gerade frisch erschienen ist. Äther Event Aufgabe Belohnung Ätherische Masse (Stationär) Zerstöre die Ätherische Masse um Brennenden Äther zu erhalten.

Die Ätherische Masse verursacht Schaden in drei identischen, 60-Grad großen kegelförmigen Bereichen, die sich nach jedem Angriff um 60-Grad verschieben (wie die Arkanen Beben in Season 3). Bewegt euch in den Safe-Zones rund um die Masse, dann könnt ihr sie leicht zerstören. 1 Äther Seelentürme (Stationär) Töte Feinde in der Nähe des Seelenturms, um Äther zu erhalten.

Der Turm ist von einem roten Ring umgeben. Tötet ihr Gegner innerhalb dieses Bereichs, verliert der Turm Lebenspunkte und wird zerstört. Die Zeit zum Zerstören des Turms hängt von der Gegnerdichte ab und kann auch länger sein. 1 Äther Ätherscheusal (Beschworen) Töte das Ätherscheusal, um Äther zu erhalten.

Diese Dämonen erscheinen sowohl zufällig an einer Position in der Arena, als auch aus Äther Massen, die in einer der vier Ecken des Abgrunds spawnen können. Es handelt sich um große Elite-Gegner, die einen Schaden einstecken und austeilen können. 1 Äther Höllenblüter (Beschworen) Töte Höllenblüter, um Äther zu erhalten.

Höllenblüter erscheinen üblicherweise in Dreiergruppen an zufälligen Orten in der Nähe von Spieler. Ihr erkennt sie leicht, da sie vollständig in eine rote Aura gehüllt sind. 1 Äther Ätherfürst (Beschworen) Töte den Ätherfürsten, um Äther zu erhalten.

Ätherfürsten erscheinen an zufälligen Orten in der Nähe von Spielern und sind mit Dungeon-Bosse vergleichbar. Sprich: Sie haben mehr HP, eine Staffelungsleiste und individuelle Fähigkeiten, die durchaus gefährlich werden können. 3 Äther Höllendämon (Beschworen) Töte den Höllendämon, um Äther zu erhalten.

Dieser Dämonentyp, auch bekannt als Burning Butcher - eine brennende Art des Schlächters - erscheint vorrangig durch die Höllische Gabe Der lauernde Teufel und kann nur einmal pro Welle beschworen werden. Er erscheint an einer zufälligen Position und hat spezielle Attacken, die sehr schweren Schaden verursachen. 25 Äther Zurück zum Diablo 4 Höllenhorden Inhaltsverzeichnis