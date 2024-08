Diablo 4: Höllenhorden Kompasse & Abyssale Schriftrollen finden, farmen und aufwerten

Die Höllenhorden Kompasse in Diablo 4 fungieren als Schlüssel für die Höllenhorden, die mit Season 5 neu hinzugekommen sind. Sie ähneln den Siegeln für die Albtraum Dungeons und können erst ab Weltstufe 3 gefunden werden. Die Kompasse gibt es in verschiedenen Stufen, die den Schwierigkeitsgrad und auch die Qualität der Belohnung der Höllenhorden maßgeblich beeinflussen. Auf dieser Seite verraten wir euch, wie ihr an Höllenkompasse kommt, wie ihr sie mithilfe von Abyssalen Schriftrollen aufwertet, wie die Kompass-Stufen die Schwierigkeit beeinflussen und was ihr noch über die Kompasse wissen müsst.

Diablo 4 Höllenhorden Kompasse & Abyssale Schriftrollen Inhalt: