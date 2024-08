Diablo 4: Höllische Gaben – alle Boons and Banes und welche Effekte sie haben

Die Höllischen Gaben (Boons and Banes) in Diablo 4 sind technisch gesehen Modifikatoren, die den Kampf in den neuen Höllenhorden schwieriger und abwechslungsreicher machen, da sie die Dämonen stärken oder zusätzliche Mechaniken hinzufügen. Auf der anderen Seite gewähren sie euch aber auch verschiedene Boni, die euch im Kampf unterstützen oder euch mehr Brennender Äther gewähren. Sie sind also Fluch und Segen zugleich. Auf dieser Seite verraten wir euch, wie die Höllischen Gaben genau funktionieren, welche Boons and Banes es gibt und welche Effekte / Vor- und Nachteile sie euch bringen.

Diablo 4 Höllische Gaben Inhalt: