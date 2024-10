Lizenzprobleme bei Vessel of Hatred? Hotfix für Diablo 4 soll Hilfe bringen - Diesen Workaround gibt es

Lizenzprobleme führen aktuell bei manchen Spielerinnen und Spielern zu Problemen mit der Erweiterung Vessel of Hatred für Blizzard Action-Rollenspiel Diablo 4.

Blizzard ist sich des Problems auch bewusst und arbeitet fieberhaft an einer Lösung.

Einen Workaround gibt es schon

Das Problem führt dazu, dass Käuferinnen und Käufer Zugang zu Vessel of Hatred führen, was natürlich alles andere als ideal ist.

Zum Glück gibt es dafür auch einen relativ unkomplizierten Workaround, dennoch ist auch eine Lösung von offizieller Seite in Sicht.

"Wir haben die Berichte von Spielern gesehen, die zufällig bei ihren Spielsessions auf Konsolen den Zugriff auf Vessel of Hatred verlieren", teilt Blizzard mit (via Wowhead).

"Wir haben das Problem identifiziert und eine Lösung dafür wird gerade getestet. Der Plan ist, es in unseren nächsten Hotfix zu implementieren."

Der Workaround funktioniert wie folgt: "Für den Moment besteht der Workaround darin, sich aus- und wieder einzuloggen", schreibt Blizzard. "Oder ihr wechselt kurzzeitig zu einem Nicht-Geistgeborenen-Charakter und dann wieder zurück."

"Wir entschuldigen uns dafür, hoffen aber, dass der Fix bald verfügbar ist!"

Zuletzt hatte Blizzard auch DLSS Frame Generation und Ray Traced Foliage aufgrund von Problemen vorübergehend deaktiviert. Offiziell spielbar ist Vessel of Hatred seit heute Nacht, die erste Erweiterung ging zusammen mit der neuen Season in Diablo 4 an den Start.

Vor dem Release von Vessel of Hatred hatte Blizzard mit einem Live-Action-Trailer auf die Veröffentlichung eingestimmt. Der Trailer wurde von Spider-Man-Regisseur Jon Watts inszeniert, während Im Hintergrund Sängerin Camila Cabello mit einer Interpretation des Songs Behind Blue Eyes zu hören ist.

Vessel of Hatred ist die erste Erweiterung für Diablo 4 und führt neben der Region Nahantu auch die Klasse der Geistgeborenen neu zum Spiel hinzu.

Mit Blick auf die Zukunft arbeitet Blizzard auch daran, Diablo 4 für die PlayStation 5 Pro zu optimieren.