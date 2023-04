Diablo 4 ist kein Spiel für die Ewigkeit - irgendwann geht auch der Hölle das Feuer aus

Laut Blizzard sollt ihr Diablo 4 zwar so lange wie möglich, aber auch nicht ewig spielen können. Dem Team ist die Wiederspielbarkeit sehr wichtig, aber auch Blizzard weiß, dass Diablo 4 auch in dieser Hinsicht irgendwann an seine Grenzen stoßen wird.

Auch in der Hölle gibt es keine Unendlichkeit

Besonders der Schwierigkeitsgrad wird irgendwann stagnieren. Im Rahmen eines Gruppen-Interviews erklärte Joe Piepiora, Associate Game Director, dass die Schwierigkeit der Nightmare-Dungeons sogar die Stufe 100 übersteigen wird.

Wie GamesRadar berichtet, sagte Piepiora auch, dass Diablo 4 nicht unendlich mit der Stufe des Charakters skaliert. Ab einem bestimmten Level sollen Spieler aber auf einen "Pinnacle-Boss" treffen, der unabhängig von eurem Build eine Herausforderung darstellen soll.

"Auf Stufe 100 haben wir einen Endboss, den wir den Spielern zumuten wollen und der so ausbalanciert wurde, dass er eine außerordentliche Herausforderung darstellt. Spieler, die Stufe 100 erreichen, werden eine extrem schwierige Zeit bei diesem Bosskampf haben. Und die Erwartung ist, dass man seine Klasse nimmt, seinen Build versteht, alles, was möglich ist, aus diesem herausgeholt und wirklich gründlich gelernt hat. Und das wird die Art und Weise sein, wie ihr ihn vielleicht besiegen könnt."

Mehr zu Diablo 4:

Diablo 4: Server Slam im Mai soll die Server auf die Probe stellen

Diablo 4 erscheint wirklich im Juni, denn es ist fertig!

Diablo 4 bietet auch nach Erreichen des Max-Levels einen spannenden Höllenritt

Um diesen Boss zu besiegen, müsst ihr also nicht nur Level 100 erreicht haben, sondern auch passende Gegenstände gesammelt und zu einem starken Build zusammengestellt haben, das ihr in- und auswendig kennt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Und danach? Wie Blizzard sagt, ist Diablo 4 einfach nicht dazu gedacht, ewig gespielt zu werden. "Es gibt also Kreaturen, die ihr auch nach Stufe 100 noch mit immer höheren Schwierigkeitsgraden bekämpfen werdet, aber das sind Inhalte, bei denen ihr euch selbst anspornen müsst, um zu sehen, wie weit ihr mit eurem Build kommen könnt, anstatt zu versuchen, einen endlosen Grind an Belohnungen zu erreichen, wenn die Zeit über Stufe 100 hinausgeht", so Piepiora.

Ab welchem Zeitpunkt das Spiel genau an seine Grenzen stößt, verrät Blizzard aber nicht. Immerhin könnt ihr im Endgame noch viel mit euren Gegenständen und Werten herumexperimentieren, um den starken Boss auf Stufe 100 oder später plattzumachen.