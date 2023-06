Diablo 4 Klassen-Guide: Sperrfeuer Jäger Build zum Leveln - Der Allrounder für den einfachen Einstieg

Wie der Name bereits verrät, dreht sich bei dieser Spezialisierung alles um die namensgebende Fähigkeit "Sperrfeuer". Selbige feuert fünf Pfeile in einem kegelförmigen Bereich vor dem Jäger ab, die bei Treffern eine hohe Chance haben, zum Querschläger zu werden und einen weiteren Gegner zu treffen.

Aktive Fähigkeiten: Diese Skills nutzt ihr beim Sperrfeuer-Jäger

Der Sperrfeuer-Jäger nutzt eine Basisfertigkeit als Energie-Generator, eine Kernfähigkeit als Energieverbraucher (Spender), eine Wendigkeitsfertigkeit als Movementskill, zwei Täuschungsfertigkeiten für Schadens/Utility sowie Verteidigung und eine Infusionsfertigkeit als Schadensboot. Der Rest der besteht nur aus passiven Fertigkeiten, die die Energieregeneration verbessern, den Schaden erhöhen, Gegner kontrollieren und die Verteidigung / Selbstheilung verbessern. Hier die sechs Fertigkeiten, die in eurer Fähigkeiten-Leiste landen werden:

Basisfertigkeit: Belebender Schlag

Der Nahkampfangriff generiert sehr viel Energie (die für Sperrfeuer benötigt wird) und hinterlässt den nützlichen "Verwundbar"-Debuff, der den erlittenen Schaden eurer Gegner erhöht. Es gibt zwar Fernkampf-Alternativen unter den Basisfertigkeiten, allerdings agiert der Sperrfeuer-Jäger häufig im Nahkampf, daher ist der Belebender Schlag die beste Wahl. Hinzu kommt, das er die beste Option bei Verwendung der Spezialisierung "Inneres Auge" ist.

Kernfertigkeit: Sperrfeuer

Die namensgebende Hauptfähigkeit ist für den größten Teil des Schadens verantwortlich und soll / muss so oft wie möglich eingesetzt werden. Durch Verbesserungen besteht eine hohe Chance auf Querschläger und "Verwundbar"-Debuffs, was euren Schadensoutput stark erhöht. Positioniert euch immer so, dass möglichst alle 5 Sperrfeuer-Geschosse auch etwas treffen können. Hier kommt es maßgeblich auf die Entfernung zum Gegner an. Bei einzelnen Gegnern müsst ihr fast in Nahkampfreichweite gehen, um mit mehreren Pfeilen / Bolzen zu treffen. Bei größeren Gruppen könnt ihr etwas größere Entfernung einnehmen und einfach draufhalten und hoffen, dass ihr etwas trefft.

Wendigkeitsfertigkeit: Schattenschritt

Der Schattenschritt ist eure wichtigster Bewegungsskill und oftmals auch der "Oh Shit Button", wenn etwas schiefgeht. Ihr könnt euch damit in den Kampf hinein oder heraus teleportieren, euch schnell fürs Sperrfeuer richtig positionieren, Klippen und Abgründe überwinden, dank des "Unaufhaltsam"-Effekts aus bewegungseinschränkenden Effekten befreien und mit Verbesserung sogar Gegner betäuben.

Täuschungsfertigkeit: Giftfalle

Die Giftfalle ist euer nützlichstes Hilfswerkzeug. Die Falle teilt nicht nur hohen Giftschaden aus, sondern löst auch verschiedene offensive und defensive Passiv-Fähigkeiten aus und hat eine Chance, die Abklingzeit von Schatteninfusion zurückzusetzen. Obendrein kann sie mit Verbesserung auch Gegner niederschlagen, was eure Kämpfe erheblich sicherer macht.

Täuschungsfertigkeit: Dunkler Schleier

Der Dunkle Schleier ist eure primäre Verteidigungs-Fähigkeit. Da ihr als Jäger generell das Ausweichen gut beherrschen müsst und der Sperrfeuer-Jäger einige Kontroll-Effekte zur Verfügung hat, sollte die Anzahl an erlittenen Treffern recht gering ausfallen, daher ist der Schleier sehr effizient. Mit der Verbesserung wird zudem eure Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, was das Positionieren für Sperrfeuer und das Ausweichen zusätzlich erleichtert. Außerdem könnt ihr den Schleier auch außerhalb des Kampfes verwenden, um schnell von A nach B zu kommen.

Infusionsfertigkeit: Schatteninfusion

Die Schatteninfusion fügt dem Sperrfeuer zusätzlichen Schattenschaden hinzu. Üblicherweise aktiviert ihr die Fähigkeit, um mit größeren Gruppen kurzen Prozess zu machen. Sie ist aber auch gegen Elite-Gegner und Bosse sehr effektiv und hilft durch Synergien mit Schattensturz und Verschlingende Schatten dabei, Gegner zu betäuben und Energie für noch mehr Sperrfeuer zu generieren.

