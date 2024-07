Diablo 4 Livestream: Saison 5 steht nächste Woche im Fokus

Das Ende von Saison 4 ist nah. Blizzard scheint nun auch bereit, endlich mehr Details zu Saison 5 von Diablo 4 zu zeigen. Zumindest sollen die kommenden Inhalte das große Thema des nächsten Entwickler-Livestreams sein.

Livestream zu Saison 5 von Diablo 4

Nächste Woche findet die Live-Präsentation statt. Um genauer zu sein, am 1. August um 20:00 Uhr deutscher Ortszeit. Hier wird Blizzard weitere Einblicke in die Saison geben und auch besprechen, was sich seit dem letzten PTR geändert hat. Spielsysteme, Balance, Optimierungen und mehr dürften im Stream angeschnitten werden. Vielleicht gibt es auch noch genauere Einblicke in die neue Spiritborn-Klasse.

Community-Manager Marcus Kretz und Community-Direktor Adam Fletcher sprechen im Stream mit unterschiedlichen Entwicklern aus den relevanten Teams. Es könnte auch sein, dass Blizzard auch andere Themen behandeln wird.

Wollt ihr den Stream live mitverfolgen? Dann könnt ihr das auf YouTube, Twitch und X.