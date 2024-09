Diablo 4 bringt neuen PTR, Runenworte, Fortschritts-Updates und schnelleres Endgame!

Blizzard hat den nächsten öffentlichen Testrealm (PTR) für Diablo 4 angekündigt.

Er ist vom 4. bis 11. September 2024 verfügbar und lässt euch unter anderem umfassende Aktualisierungen des Fortschrittssystems ausprobieren.

Schneller im Endgame

Mithilfe einiger Systemänderungen sollen Charaktere schneller ins Endgame gelangen, was euch unter anderem bei den kommenden Endgame-Features von Vessel of Hatred helfen soll.

Paragon- und Charakterstufen werden aufgeteilt, hierbei stellen die Stufen eins bis 60 die Charakterstufen dar. Ihr könnt zusätzlich zehn weitere Fertigkeitspunkte erhalten, was euch mehr Möglichkeiten bei der Anpassung bietet. Ab Stufe 60 schaltet ihr dann Paragon-Stufen frei.

"Auch die Funktionsweise der Paragonpunkte wurde angepasst. Verdiente Paragonpunkte sind nun an die Realmstufe und nicht mehr an die Charakterstufe gebunden, was bedeutet, dass alle verdienten Paragonstufen auf alle Charaktere desselben Realms verteilt werden", heißt es. "Um diese Änderung zu unterstützen, wurden eine Reihe von Änderungen an der Stufenreise, anderen Werten und Monsterstufen vorgenommen, darunter auch Zahlen und Werte, die leichter zu verstehen sind."

Indes werden die Weltstufen in Schwierigkeitsstufen umgewandelt. Bei den ersten vier Stufen handelt es sich um "Standard-Schwiergkeitsstufen": Normal, Schwer, Experte und Reumütig. Je höher die Schwierigkeitsstufe, desto mehr Gold und Erfahrung bekommt ihr dementsprechend.

Weiterhin erhält jede Klasse eine neue Fertigkeit, die nun erlernt werden müssen. Jede der Fertigkeiten soll euch eine neue Richtung bieten, in die sich ein Klassen-Build entwickeln kann. Ebenso gibt es pro Klasse fünf neue passive Fertigkeiten, die euch dabei helfen sollen, euren Charakter zum "ultimativen Agenten der Zerstörung" zu machen.

Als neue Machtquelle werden wiederum die Runenworte bezeichnet. Somit lassen sich im Grunde eigene Fertigkeiten erschaffen.

"Es gibt zwei Arten von Runen, die Ihr in Sanktuario finden könnt: Runen des Rituals und Runen der Anrufung. Runen des Rituals legen Aktionen fest, die Ihr ausführen müsst, um sie auszulösen, und Runen der Anrufung verleihen Euch einen mächtigen Effekt, wenn Ihr den Auslöser erfüllt."

Auf dem PTR kann jeder die Runenworte testen, außerhalb des PRT werden sie nur mit der Erweiterung Vessel of Hatred für euch verfügbar sein.

Zu guter Letzt führt man die Gruppensuche als neues Feature ein, das euch bei der Suche nach Verbündeten helfen soll. Dabei könnt ihr gezielt nach Gruppen für bestimmte Aktivitäten suchen.

Diablo 4: Vessel of Hatred erscheint am 8. Oktober 2024.