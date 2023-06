Diablo 4 Pause - Was ihr tun könnt, wenn ihr das Spiel kurz unterbrechen wollt

Ihr wollt in Diablo 4 kurz auf die Toilette oder müsst eine Pause machen , weil ihr Hunger habt? Nicht so einfach, wenn in der Welt immer wieder neue Dämonen, Wölfe und Skelette spawnen. Wie ihr in Diablo 4 trotzdem ohne Risiko durchatmen könnt und welche Möglichkeiten euch das Spiel hierzu bietet, erfahrt ihr auf dieser Seite.

Pause machen in Diablo 4? Hier seid ihr sicher

Einen klassischen Pause-Button gibt es in Diablo 4 nicht. Dabei ist es für die Balance zwischen Spiel und dem echten Leben so wichtig, gelegentlich vom PC oder der Konsole aufzustehen - egal, ob nun für Essen, den Gang zum Klo oder für ein wenig Bewegung. Auch eure Augen werden es euch danken und ihr könnt insgesamt deutlich länger spielen.

Diablo 4 macht einem das aber nicht gerade leicht, denn in einem MMO, indem auch viele Dämonen oder andere Spieler durch die Gegend streifen und euch potenziell töten können, seid ihr nur selten wirklich sicher, wenn ihr euch ein paar Minuten vom Bildschirm löst.

Statt einer Möglichkeit, direkt am Ort des Geschehens zu pausieren, bietet Diablo 4 mit seinen Städten einige sichere Zonen. In diese könnt ihr euch begeben, um euch dort eine kleine Afk-Pause zu genehmigen, ohne Angst vor Angriffen während eurer Abwesenheit zu haben.

So teleportiert ihr euch in die sicheren Zonen

Um schnell und sicher in die sichere Zone zu gelangen und euer Spiel kurzzeitig zu unterbrechen, nutzt ihr am besten Stadtportal, das euch Hauptstadt Kyovashad zurückbringt. Alternativ könnt ihr auch via Schnellreise oder mit dem Pferd zur nächstne sicheren Stadt reisen.

In Diablo 4 könnt ihr von jedem Punkt auf der Karte aus zurück in die Hauptstadt teleportieren.

Wie das funktioniert? Das Teleportieren in die Hauptstadt ist ganz einfach. Ihr drückt auf dem PC die "T"-Taste, auf dem Xbox-Controller sowie dem PlayStation-Controller drückt ihr die untere Taste des Steuerkreuzes.

PC - T-Taste

- T-Taste Xbox - Steuerkreuz nach unten

- Steuerkreuz nach unten PlayStation - Steuerkreuz nach unten

Ihr solltet die Taste kurz gedrückt halten, dann beginnt euer Charakter mit dem Teleportieren. Ihr landet direkt auf dem Teleporter der Stadt und neben euch erscheint ein Portal. Dieses ist super praktisch, da es euch zurück an den Ort bringt, von dem aus ihr das Stadtportal genutzt habt. Verlasst ihr die Stadt zu Fuß oder verlasst das Spiel, schließt sich dieses Portal. Vergesst das also bitte nicht, falls ihr wieder zurückkehren wollt.

Gier seht ihr den Wegpunkt in Kyovashad sowie das Portal zurück an deuren letzten Punkt auf der Karte.

Warnung: Wie in jedem MMO könnt ihr auch in Diablo 4 nicht unendlich lange afk herumstehen. Nach etwa 30 Minuten wird euer Charakter ausgeloggt, was ebenfalls eure offenen Portale sowie laufenden Instanzen zurücksetzt. Ihr solltet eure Pausenzeiten also nicht überstrapazieren, wenn ihr nahzlos weiterspielen wollt.