Diablo 4 zeigt die Saison der Hexenmacht, bringt endlich die neue Rüstkammer und eine besonders seltene Bossvariante

Blizzard hat die neue Saison der Hexenmacht für Diablo 4 vorgestellt, die am 21. Januar 2025 beginnt.

Diablo 4 Genre: Action-RPG

Plattform: PC, Xbox, PS5

Release: 5. Juni 2023

Entwickler / Publisher: Blizzard / Blizzard

In der neuen Season geht es darum, das dem Flüsternden Baum Köpfe gestohlen wurden. Nun suchen die Hexen von Hawezar nach Hilfe, um nicht nur die Köpfe, sondern auch den Übeltäter aufzuspüren. Im Gegenzug könnt ihr im Kampf gegen neue Gegner von den "Wundern der Hexenmacht" Gebrauch machen.

Drei Arten von Hexenmächten

Dabei kanalisiert ihr die Macht des Sumpfes und könnt drei verschiedene Arten von Hexenmächten entdecken. Das soll euch dabei helfen, die Kombination von Fertigkeiten zu finden, die zu eurem eigenen Spielstil passt.

"Ganz gleich, ob ihr nach übernatürlicher Stärke sucht, die Verbindung von Geist und Seele praktiziert oder ein Gleichgewicht zwischen heilenden und schadensverursachenden Fähigkeiten herstellen möchtet, es ist für alle etwas dabei", heißt es. "Mit den neuen saisonalen, legendären Edelsteinen, den Okkulten Edelsteinen, könnt Ihr vernichtende und ikonische Fertigkeiten nutzen, von denen einige auf Diablo 3 zurückgehen."

Die gestohlenen Köpfe, die vom Flüsternden Baum abgeschnitten wurden, sind wiederum zu schrecklichen Abscheulichkeiten mutiert. Diese versuchen, wieder vollständig und menschlich zu werden. Folgt ihrem Totengeflüster und ihr könnt es mit ihnen aufnehmen. Mit den neuen Kopfjagden macht ihr Jagd auf die Kopffauligen und könnt ihre Köpfe dann gegen Okkulte Edelsteine eintauschen: "Mit etwas Glück findet ihr eine besonders seltene Bossvariante der Kopffauligen, für deren Tod Ihr noch wertvollere Belohnungen erhaltet."

Die Neuerungen im Überblick.

Mit der neuen Rüstkammer könnt ihr indes schnell komplette Charakterkonfigurationen speichern und auch zwischen diesen wechseln. Builds für eure Heldinnen und Helden lassen sich nach Belieben speichern und überschreiben, wobei bei einem Wechsel sämtliche Ausrüstungsgegenstände, Fertigkeits- und Paragonpunkte automatisch übernommen werden.

Was Belohnungen anbelangt, erwarten euch in der Saison der Hexenmacht zusätzliche einzigartige und legendäre Gegenstände: "Für Spielerinnen von Vessel of Hatred gibt es außerdem drei neue Runen sowie zahlreiche Updates für vorhandene Runen", teilt Blizzard mit. "Falls Ihr noch mehr Beute wollt, könnt ihr eure Gunst beim Zirkel erhöhen und euch über die Saisonreise oder den Battle Pass Belohnungen wie einen Rabengefährten verdienen."

