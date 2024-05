Diablo 4 Season 4 startet heute Abend - Alle Infos zum Release und Patch 1.4.0

Die neue Diablo 4 Season 4 "Frische Beute" steht in den Startlöchern und in nur wenigen Stunden könnt ihr euch selbst ein Bild vom bislang größten Update für Sanktuario machen. Wann es genau losgeht und was sich mit Diablo 4 Patch 1.4.0 alles ändert, erfahrt ihr nachfolgend.

Saisonale Geschichte von Season 4 – darum geht es in der Season „Frische Beute“

Auch wenn die umfangreichen Änderungen an den Spielmechaniken von Diablo 4 Patch 1.4.0 im Vordergrund stehen, erzählt Diablo 4 Season 4 natürlich auch wieder eine eigenständige Geschichte, die den Rahmen um alle Ereignisse spannt. Um keine Details zu spoilern, sei nur so viel verraten: Die Eisenwölfe, die man bereits seit Diablo 2 kennt, bekommt endlich ihren Auftritt in Diablo 4. Fortan kann man sowohl auf dem ewigen Realm als auch auf dem saisonalen Realm Seite an Seite mit den Eisenwölfen in Höllenfluten kämpfen

In Season 4 erfahrt ihr in „Ruf der Wölfe“ (Call of the Wolves) zudem mehr über die berüchtigte Söldnergruppe und welchen Gefahren sie aus dem Inneren ihres Zirkels ausgesetzt sind und helft ihnen dabei, diese zu beseitigen. Für ihre Verbündeten halten die Eisenwölfe ein eigenes Belohnungssystem mit sehr starken Items bereit, die Spielern einen starken Fortschritt ihres Helden versprechen.