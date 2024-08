Diablo 4 Season 5: Bis zu 400 Millionen EP für einen Kill? Bug bringt gewaltigen Level-Sprung

Manche Spielerinnen und Spieler von Diablo 4 strömen zum Start von Season 5 in die Stützpunkte aka Strongholds.

Warum? Weil dort angeblich der große EP-Gewinn lockt. Manche User berichten, dort teils hunderte Millionen EP mit einem einzigen Kill erhalten zu haben.

Das haben die Patch Notes nicht erwähnt

Auf Reddit berichtet zum Beispiel Neamins von seinem Bosskampf gegen Nilcar in einem Stützpunkt. So weit, so normal. Das ungewöhnliche an diesem Kampf war jedoch, dass Naemins' Charakter nach dem Sieg gegen Nilcar von Level 29 auf Level 63 aufstieg.

Das sind eine Menge Erfahrungspunkte, wahrscheinlich knapp unter 40 Millionen EP (via Gamesradar). Und das für einen einzigen Kill.

Neamins ist indes nicht alleine damit. Auch andere User berichten von ähnlichen Sprüngen, in einem anderen Fall war es ein Sprung von Level 56 auf Level 82, was etwa 175 Millionen EP ausmacht. Ein weiterer behauptet, von Level 72 aus auf das maximale Level gesprungen zu sein, was wiederum etwas mehr als 400 Millionen EP wären.

Dass andere nun versuchen, das zu replizieren, ist keine Überraschung. Wenngleich es wohl keine einfache Methode gibt. Andere User berichten von anderen Stützpunkten oder anderen Aktivitäten, durch die sie so viele EP erhielten.

Manch einer hat versucht, die gezeigten oder beschriebenen Methoden möglichst genau nachzubilden, was nicht immer von Erfolg gekrönt war. Eine Auffälligkeit ist, dass so ziemlich jeder, der davon berichtet, einen Rogue spielt. Ein klassenspezifischer Bug also?

Ihr könnt zudem davon ausgehen, dass Blizzard sich das hinter den Kulissen mit Sicherheit schon näher anschaut, um den Bug aus dem Weg zu räumen.