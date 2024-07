Diablo 4 Season 5: Höllenhorde, mehr Gold, schnelles Leveln und warum es zurück in die Hölle geht

Die neue Diablo 4 Season 5 startet bereits nächste Woche (6. August 2024) und bislang haben sich die Entwickler abseits des letzten Champfire Chats stark mit Infos zu den kommenden Inhalten zurückgehalten. Das soll sich mit dem großen Diablo 4 Season 5 Livestream am 1. August ändern, in dem die Devs detailliert auf die fünfte Season eingehen werden. Ein paar Dinge davon haben wir bereits vorab erfahren, denn wir hatten die Gelegenheit, kurz mit Dan Tanguay, seines Zeichens Sr. Manager Game Design, und Game Designerin Madeleine James über Season 5 zu sprechen und ihnen ein paar Fragen zu den kommenden Inhalten zu stellen.

Infos aus der Kurzfrage-Runde:

In Season 5 gibt es keinen neuen PvP-Content.

In Season 5 gibt es keine neuen Haustiere, es sollen in Zukunft aber weitere Pets kommen.

Haustiere können nun auch „Brennender Äther“ (Burning Aether) und Ruf-Items einsammeln.

Es wird am Ende von Season 5 kein Pre-Patch-Event oder eine Einführungs-Questreihe für Season 5 und Vessel of Hatred geben, stattdessen wird Season 6 respektive das neue Add-on die neue Ära entsprechend einleiten.

In Season 4 hat man zum Ruf farmen vorwiegend Höllenfluten fokussiert, in Season 5 wurde der Fokus auf „starke Monster“ verschoben. Sprich: Champions / Elite, Bosse und Wordbosse stellen jetzt die primäre Quelle für Ruf in Season 5 dar.

Die Höllenhorde (Infernal Horde) ist identisch auf dem ewigen und saisonalen Realm, nur die Rahmenbedienungen (wie man den Spielmodus betritt) unterscheiden sich leicht.

Eurogamer.de: Mit Season 5 habt ihr das Leveln erfreulicherweise stark beschleunigt. Wie kam es dazu?

Madeleine James: Einer der Schwerpunkte von Season 5 ist die „Höllenhorde“ (Infernal Horde), die Spieler bereits auf dem PTR testen konnten. Das ist eine neue Endgame-Aktivität, die allerdings erst ab Weltstufe 3 und darüber hinaus zur Verfügung steht. Damit Spieler, die mit Stufe 1 frisch einsteigen und sich fragen, was sie bis zur Infernal Horde unternehmen sollen, schnell dieses Ziel erreichen, haben wir - ähnlich wie bei Season 4 - eine Quest-Reihe eingeführt, die die Spieler so schnell wie möglich durch die ersten Spielabschnitte führen soll.

Es gibt auch wieder ein Rufsystem (wie in Season 4 mit den Eisenwölfen) namens „Mothers Gifts“ (so viel wie „Mutters Gaben / Geschenke), das ebenfalls Erfahrungspunkte gewährt, wenn man seine Belohnungen abholt. Dadurch (und durch viele weitere Änderungen) können Spieler in Season 5 schneller leveln als jemals zuvor. Es gibt 20 Belohnungsstufen - wobei die letzte Stufe immer wieder wiederholbar ist -, die EP und Goodies abwerfen, die bei den Spielern in Season 4 beliebt waren. Dazu gehören Prächtige Funken, verschiedene Uniques und andere Boss-Materialien.

Wir haben auch eine kleine Dungeon-Aktivität im frühen Spiel namens „Hellbreachers“, dass die Spieler mit einigen der Spielmechaniken der Infernal Horde vertraut machen soll. Hier kann man Ruf und verschiedene Belohnungen farmen und schnell leveln.

Eurogamer.de: Vom letzten Campfire Chat wissen wir, dass Season 5 unter dem Motto „Return to Hell“ läuft (so viel wie „Rückkehr zur Hölle“). Könnt ihr mehr dazu verraten?

Dan Tanguay: Die Prämisse von Season 5 ist, dass es eine Eskalation in der Höllenflut gab, sich die Hölle immer weiter ausbreitet und sich diese Situation immer weiter zuspitzt. Im Verlauf der Season 5-Story lernen die Spieler, dass sie in die Hölle zurückkehren müssen, um von dort aus die Ausbreitung der Hölle in ganz Sanktuario zu verhindern. Daher kommt der „Return to Hell“-Gedanke. Er liefert zugleich auch eine hervorragende Möglichkeit, um alles thematisch unter einen Hut zu bringen. Das reicht von bestimmten Uniques, die man bei der Infernal Horde bekommen kann, bis hin zum Aussehen der kosmetischen Items im Battle Pass; alles läuft unter dem Thema „Zurück zur Hölle“ zusammen.

Eurogamer.de: Was war die Inspiration für die Höllenhorde (Infernal Horde)?

Dan Tanguay: Wir wussten, dass wir etwas mit dem Endgame unternehmen müssen. In Season 4 wurden die Itemization und das Crafting stark verbessert und wir wollten darauf aufbauen, deshalb haben wir neue Gameplay-Möglichkeiten für Spieler eingeführt. Uns kam recht schnell der Gedanke, dass viele Diablo-Spiele dich in die Hölle zurückkehren lassen und wir diese Möglichkeit bislang nicht in Diablo 4 hatten. Dort wurde das Tor zu Hölle geschlossen und die Spieler konnten nicht dorthin zurückkehren.

Das ändert sich offensichtlich in Season 5. Was tun man in der Hölle? Ganz offensichtlich bekämpft man Welle um Welle von Dämonen. Wir dachten dabei an die Szene aus dem Diablo 4 Cinematic Release Trailer, in der Inarius gegen Lilith antritt und die gewaltige Dämonenarme mit seiner Lichtwelle aufdeckt und man denkt „wow, das sind ganz schön viele Dämonen“. Wir dachten, es wäre toll, wenn man diesen Moment ins Gameplay überträgt. Diesem Gedanken folgend überlegten wir uns, welche Spielmodi dazu am besten passen würden. Hier kamen uns Arena-basierte und Horden-basierte Modi in den Sinn und von da waren es nur noch ein paar kurze Schritte zur Höllenhorde.

Diablo IV | Official Release Date Trailer Auf dieses Video bezieht sich Dan Tanguay bezüglich der Inspiration für die Höllenhorde in Diablo 4 Season 5.Auf YouTube ansehen

Eurogamer.de: Im Mid-Season-Patch sollen Schwierigkeitsstufe 9 und 10 für die Höllenhorden folgen; wie geht es in Zukunft weiter?

Dan Tanguay: Ein Punkt, von dem wir dank des PTR wissen, aber bislang noch nicht dazu gekommen sind, ist, dass sich die Spieler mehr Höllische Gaben (Boons and Banes) wünschen. Da es sich um ein begrenztes Kampf-Areal handelt, kommt ein Großteil der Kampf-Vielfalt von den Höllischen Gaben und wie sie das Gameplay verändern.

Wir haben viel Zeit aufgewendet und viele verschiedene Höllische Gaben entwickelt, doch die Spieler wollen mehr und deshalb werden wir in der Zukunft weitere Höllische Gaben hinzufügen, die neue Gameplay-Twists einführen. Wir prüfen auch die Möglichkeit, neue Arten von Kräften für die Spieler anzubieten. Die Kräfte, die Spieler derzeit erhalten, sind derzeit noch etwas limitiert, daher wollen wir weitere Verstärkungen ermöglichen. Es wird etwas Zeit benötigten, um tolle neue Spieler-Kräfte zu entwerfen, die jeden Build komplimentieren, doch wir wollen in Zukunft mehr vorstellen.

Eurogamer.de: In Season 4 wurden die Eisenwölfe als ein zentrales Element eingeführt. Spielen sie auch in Season 5 wieder eine tragende Rolle oder gibt es neue Verbündete?

Madeleine James: Es gibt zwar in der Season 5-Questreihe eine direkte Anspielung auf die Eisenwölfe, doch sie sind vorrangig damit beschäftigt, das Höllentor zu halten. In Season 5 gibt es stattdessen zwei neue Verbündete, die man als „Fans“ von Lilith bezeichnen könnte. Sie sind davon überzeugt, dass Lilith mit allem recht hatte und die einzige Chance darstellte, Sanktuario vor Mephisto zu schützen. Da Lilith vorerst aus dem Rennen genommen wurde, ist der Spieler das „Nächstbeste“, das einem Retter gleichkommt, daher arbeiten sie mit ihm zusammen.

Dan Tanguay: Die beiden neuen Verbündeten sind auch aus erzählerischer Sicht interessant, denn sie stimmen nicht immer mit allem überein, was für Spannungen untereinander und mit dem Spieler sorgt und zu einigen lustigen Momenten führt.

Madeleine James: Ich freue mich darauf, wenn Spieler auf Estelle (eine der beiden neuen NPCs) treffen, denn sie ist der erste richtig freche Anti-Spieler-Charakter, den wir als Verbündeten in Diablo 4 haben. Sie ist auch der saisonale Questgeber, zu der man immer wieder zurückkehrt. Mit der Zeit wird man merken, dass sie ihre eisige Attitüde langsam ablegt und sich dem Spieler „etwas“ erwärmt.

Eurogamer.de: Der Season 4-PTR hat viele Verbesserungen bewirkt. Hat euch der Season 5-PTR ebenso weitergeholfen?

Dan Tanguay: Wir denken, dass der Season 5 PTR ebenfalls ein Erfolg war. Wir haben sehr viel Feedback erhalten und einiges davon war von entscheidender Natur, vor allem bei der Höllenhorde. Wir haben unter anderem viel Feedback zu den Belohnungen erhalten. Alle Spieler - inklusive mir selbst - möchten, dass die Aktivitäten lohnender sind. Wir sind daher noch einmal einen Schritt zurückgegangen und prüften, wie viel Zeit die Spieler für die Höllenhorde aufgewendet haben, und haben die Belohnungen entsprechend nach oben geschraubt, damit Spieler das Gefühl haben, dass sich der Zeitaufwand lohnt.

Wir haben auch klar und deutlich vernommen, dass Spieler auf dem PTR den Höllenhorde-Content nicht schnell genug oder nicht so häufig wie gewünscht spielen konnten, daher haben wir viele Hürden entfernt und neue Wege eingeführt, um Höllenhorden-Kompasse zu erhalten.

Eurogamer.de: Mit Season 5 sollen weitere Verbesserungen für Season 4-Inhalte wie das Härten kommen. Könnt ihr dazu schon ein paar Details verraten?

Dan Tanguay: Beim Härten wollen Spieler vor allem eines Wissen: Gibt es eine Möglichkeit, etwas mit Gegenständen zu machen, die „bricked“ sind. Wir haben hierfür viele Lösungsansätze diskutiert, doch die Lösung, die wir für Season 5 umsetzen konnten war, dass wir die Anzahl an Versuchen bei Gegenständen mit großen Affixen erhöht haben.

Wir denken, das sind die Items, die die Spieler vor allem erfolgreich härten wollen. Daher gibt es nun für jedes große Affix, das sich auf dem Gegenstand befindet, einen zusätzlichen Versuch zum Härten. Das ist eine gute Maßnahme für Season 5 und wir werden weiter an anderen Möglichkeiten arbeiten, wie Spieler die Einschränkungen beim Härten überwinden können.

Eine weitere Änderung beim Härten betrifft die Härtungsanleitungen. Wir haben einige der Anleitungen neu bewertet und wollten den Fokus mehr auf die Vielseitigkeit-Kategorien legen. Deswegen haben wir einige bestehende Affixe in diese Kategorie verschoben und auch ganz neue Anleitungen hinzugefügt. Zudem gibt es einige klassenspezifische Verbesserungen, damit sich das Härten für alle gleich fair und wertvoll anfühlt.

Eurogamer.de: Einzigartige Gegenstände (Uniques & Mythic Uniques) haben mit Season 5 eine große Überarbeitung erhalten. Was ist der Hintergrund dafür und gelten die Verbesserungen nur für neu gedroppte Uniques oder auch für bestehende?

Madeleine James: Alle Uniques im Spiel wurden stark verstärkt und teilweise auch in ihrer Funktionsweise geändert. Wir wollten nicht, dass Spieler einzigartige Gegenstände härten können, da sie sich sonst nicht mehr einzigartig anfühlen. Zugleich fühlten sich die Uniques bei einem Charakter mit vollständig gehärteter Ausrüstung aber auch nicht mehr so besonders an.

Wir wollten die Aufregung, einen solchen besonderen Gegenstand zu erhalten, wieder zurückbringen. Deshalb haben wir jedes einzelne Unique und Mythic Unique im Spiel überarbeitet und führen zusätzlich 15 neue Gegenstände in Season 5 ein. Diese Verbesserungen gelten für alle Uniques. Es gibt keinen Unterschied zwischen „alten“ und „neuen“ Items, dementsprechend werden alle Uniques – auch die auf dem ewigen Realm – die Verbesserungen erhalten.

Eurogamer.de: Viele Spieler haben sich wegen des hohen Goldfarms und der hohen Kosten für Vollendung, Verzaubern, Härten etc. in dieser Season beklagt. Wie seht ihr Zustand des Goldes in Diablo 4?

Dan Tanguay: Gold ist immer ein interessantes Thema und auch eines, dass wir stets sehr genau beobachten und anpassen. Wir haben in Saison 4 von den Spielern deutlich vernommen, dass sie gerne mehr Gold hätten, weshalb wir einige Anpassungen an den Goldquellen vorgenommen haben. In Season 5 gibt es zudem in der Höllenhorde eine Goldtruhe als wählbare Belohnung, die im Tausch gegen Brennenden Äther eine gewaltige Menge Gold gewährt.

Wir betrachten das Gold natürlich noch von anderen Perspektiven. Wir haben das nötige Gold für die größten Kostenfaktoren (Vollendung, Verzaubern etc.) in Season 5 aber erst einmal nicht gesenkt, da wir den Spielern mehr Gold geben. Wir behalten die Situation natürlich weiter im Auge und nehmen gegebenenfalls Anpassungen vor.

Eurogamer.de: Als letzte Frage: Welche Klasse / Build spielt ihr in Season 5 und warum?

Madeleine James: Ich liebe den Blutwoge-Totenbeschwörer und zwar so sehr, dass es mittlerweile zu einem Meme im Team geworden ist. Ich wollte ihm daher in Season 5 eine Pause gönnen, doch dann haben sie die „Krone von Lucion“ hinzugefügt – ein Unique, das fantastisch für den Blutwoge-Totenbeschwörer ist – und ich so: kommt schon Leute, das könnt ihr mir nicht antun. Es wird also entweder wieder das oder alternativ sieht auch die Blitz-Zauberin sehr vielversprechend in Season 5 aus.

Dan Tanguay: In Season 4 wechselte ich zunächst vom Blutwoge-Totenbeschwörer zum Knochenspeer-Build, den ich ausgiebig spielte. In Season 5 soll es etwas ganz Neues werden. Während unserer Tests spiele ich alle möglichen Klassen und Builds oder importiere meine Charaktere von Season 4, doch in Season 5 wähle ich wahrscheinlich etwas, das ich bis jetzt nicht zuvor ausprobiert habe. Ich habe beispielsweise noch keine Zauberin gespielt.