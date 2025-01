Diablo 4 Season 7 Patch Notes - Alle Infos zu Update 2.1.0 (Saison der Hexenmacht)

Die neue Diablo 4 Season 7 "Saison der Hexenmacht" steht bereits in den Startlöchern und bringt nicht nur neue Spielinhalte wie die neuen Hexenmächte, Kopfjagden, Monster (Kopffauligen), okkulte Edelsteine, die neue Rüstkammer und vieles mehr ins Spiel, sondern nimmt auch unzählige Änderungen und Verbesserungen an den Klassen und ihren Fähigkeiten, an Gegenständen, Spielmechaniken und so weiter vor. Wenn ihr genau wissen wollt, was sich am 21. Januar 2025 mit Diablo 4 Patch 2.1.0 (Build 61313) alles ändert, könnt ihr einen Blick in die nachfolgenden Diablo 4 Season 7 Patch Notes werfen, in denen (hoffentlich) alle Änderungen im Detail aufgeführt sind.

Diablo 4: Season 7 Patch Notes Inhalt: