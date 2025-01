Diablo 4 Season 7 Tier List: Die besten Klassen und Builds in der Saison der Hexenmacht

Es hat sich also so einiges verändert und wie bei jeder neuen Saison stellt sich die Frage, welche Builds von welchen Klassen in Season 7 die stärksten / besten sind und welche Spezialisierungen unter die Räder gekommen sind. Die Antwort darauf liefern die Profis von Maxroll.gg, die die Klassen und ihre Builds in Season 7 anhand von unterschiedlichen Situationen in eine jeweilige Rangliste sortiert haben. Wir stellen euch auf dieser Seite ihre Diablo 4 Season 7 Tier-List vor und geben euch einen Überblick über die jeweiligen Stärken und Schwächen der Klassen-Builds sowie eine Einschätzung ihrer Gesamtstärke.

Die neue Diablo 4 Season 7 „Saison der Hexenmacht“ steht in den Startlöchern und wie bei jeder neuen Saison werden die Karten bei den Klassen und ihren Builds neu gemischt. Das hat diesmal sogar relativ gut funktioniert, denn der Geistgeborene steht nicht mehr unangefochten an der Spitze. Tatsächlich sind in Season 7 gleich mehrere Klassen mit verschiedenen Builds ganz vorn dabei, nachdem die Entwickler die Klassen sowie viele Gegenstände ordentlich überarbeitet haben (siehe Diablo 4 Season 7 Patch Notes ). Obendrein kommt mit den Hexenmächten ein neuer Faktor hinzu.

In Diablo 4 Season 7 fallen auch einige Builds der letzten Season weg, wie der Granaten-Jäger, der Segeln-Geistgeborene, der Geisterwellen-Totenbeschwörer oder der Elektropeitsche- und Elementare Konstellation-Zauberer. Das hängt häufig damit zusammen, das zentrale Bausteine der Builds generft wurden und sie deshalb nicht mehr funktionieren oder unterirdisch performen. Dafür gibt es aber auch einige neue sowie zurückkehrende Spezialisierungen wie den klassischen Wirbelwind-Barbar, den Schneidschwingen- und Gifthaut-Geistgeborenen oder den Flammentod- und Feuerblitz-Zauberer. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, wie die Klassen und ihre Builds in Season 7 abliefern.

Welche Klasse und Build ist der beste / stärkste in Diablo 4 Season 7?

Wie üblich gilt auch in der Saison der Hexenmacht die Binsenweisheit: Die Klasse / der Build, mit dem ihr den meisten Spaß habt oder die ihr am besten beherrscht, ist auch die beste Klasse oder der stärkste Build in Diablo 4. Nur weil ein Held auf dem Papier besser ist, bedeutet das noch lange nicht, dass er auch in der Praxis besser sein muss, wenn er euch keinen Spaß macht oder der Spielstil "broken" ist und man deswegen Timings und Fähigkeiten verpasst oder falsch einsetzt.

Wenn ihr das Ganze dagegen lieber nüchtern anhand von bloßen Zahlen betrachten wollt – also wer hält am längsten in Grubenkämpfen durch, wer erledigt Bosse in der kürzesten Zeit oder wer ist allgemein im Endgame schneller oder effektiver unterwegs – fällt die Antwort in Season 7 nicht mehr so eindeutig aus, wie noch in der letzten Saison. Diesmal ist der Geistgeborene nämlich nicht der unangefochtene Spitzenreiter, sondern muss sich die oberste Treppenstufe mit zahlreichen anderen Klassen und Builds teilen.

Geht man rein von der Anzahl der S-Tier-Builds aus, ist diesmal der Jäger mit drei S-Rang-Spezialisierungen wieder ganz vorn, gefolgt von Druide / Barbar mit jeweils zwei S-Rang-Spezialisierungen und Geistgeborener / Necro mit jeweils einer. Blickt man zudem nicht nur auf das S-Tier, gibt es im A/B-Tier eine astronomische Auswahl an hervorragenden Builds für alle Klassen, bei denen für jeden Spieler und Geschmack etwas dabei sein sollte.

Die Klassen lassen sich zwar nur schlecht in eine Rangfolge zwängen, da es auch immer davon abhängt, welche Endgame-Inhalte man spielen will und welche Items zur Verfügung stehen, wenn man jedoch nur die Anzahl der S-, A-, B-, C-, D- und F-Tier Builds der jeweiligen Klassen zugrunde legt, kann man halbwegs absehen, welche Klassen besonders gut dastehen und welche sich dahinter einreihen. Dementsprechend würde eine Klassen-Tier-List für Diablo 4 Season 7 so aussehen:

Jäger Druide Barbar Geistgeborener Totenbeschwörer Zauberer

