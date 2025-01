Diablo 4: Hexenmacht – alle Effekte und wie ihr sie bekommen und aufwerten könnt

Was ist Hexenmacht in Diablo 4 Season 7? Hexenmacht ist die neue saisonale Mechanik in Diablo 4 Season 7. Sie erinnert stark an die Vampirischen Mächte aus Season 2, denn auch bei den Hexenmächten gibt es eine große Auswahl von 25 verschiedenen Effekten, von denen ihr euch fünf normale plus eine einzigartige Hexenmacht aussuchen und im zugehörigen Interface einsetzen dürft (mehr dazu beim Punkt Hexenmacht benutzen). Zusätzlich lassen sich die Hexenmächte aufwerten, wodurch sie nicht nur stärker werden, sondern häufig auch zusätzliche Effekte hinzugewinnen (mehr dazu beim Punkt Hexenmacht upgraden). Dadurch sind die Hexenmacht-Effekte extrem stark und stehen den legendären Effekten von Aspekten in nichts nach. Grundsätzlich stehen alle Hexenmächte auch allen Klassen zur Verfügung. Es versteht sich aber von selbst, dass je nach Klasse und Build manche Hexenmächte eine stärkere Synergie bilden und daher nützlicher sind als andere. Genau darum geht es letztlich auch: Man soll die Hexenmächte für sich entdecken, die am besten zum Build passen und euch am meisten voranbringen. Wie üblich bei den saisonalen Mächten gilt auch für die Hexenmacht: Es gibt die Effekte nur während der Saison der Hexenmacht und sie können nur auf dem saisonalen Realm benutzt werden (auf dem ewigen Realm sind die Hexenmächte nicht verfügbar). Nach Ende von Season 7 wird die Mechanik wieder vollständig entfernt. Genießt also die Macht, solange ihr sie habt, denn wenn eure saisonalen Helden nach Saison-Ende auf den ewigen Realm transportiert werden, verschwinden auch alle Hexenmacht-Effekte. Normale und einzigartige Hexenmacht Die 25 Hexenmächte in Diablo 4 Season 7 unterscheidet man in zwei Qualitätsstufen: Auf der einen Seite stehen die 21 "normalen Hexenmächte" (lilafarbene Icons) und auf der anderen Seite die vier "einzigartigen Hexenmächte" (rote Icons). Der Unterschied ist einfach: Die normalen Hexenmächte sind in der Regel einfacher und günstiger zu bekommen und ihr könnt bis zu fünf Stück verwenden, während die einzigartigen Hexenmächten teurer zu beschaffen sind und ihr euch immer nur ein einziges Exemplar aussuchen dürft (weil ihr Effekt besonders stark ist). Links seht ihr eine "normale Hexenmacht" in Diablo 4 Season 7 und rechts eine "einzigartige Hexenmacht". Die vier Kategorien von Hexenmacht Jede der 25 Hexenmächte in Diablo 4 Season 7 gehört zu einer der vier Kategorien Abscheulich , Wachstum und Verfall , Psyche oder Vergessen . Anhand des kleinen farbigen Symbols am unteren rechten Rand des Icons einer Hexenmacht könnt ihr erkennen, zu welcher Kategorie sie gehört. Ursprünglich war die Hexenmacht-Art deutlich relevanter, als es jetzt der Fall ist, da es für jede Kategorie einen eigenen Händler gab. Das wurde jedoch im Verlauf des PTR geändert. Jetzt bekommt man den Großteil aller Hexenmächte bei allen entsprechenden Händlern, daher liefert die Kategorien der Hexenmacht nur noch Informationen darüber, welche Schadensart und Klassifizierung ihr Effekt hat (direkter Schaden, DoT, Aura, Diener, Gift, Schatten, Physisch etc.). Ein besonderer Fall sind weiterhin die "vergessenen Hexenmächte". Mehr dazu erfahrt ihr beim Punkt Diablo 4 Season 7 Hexenmacht bekommen. Anhand der kleinen farbigen Symbole in der unteren rechten Ecke könnt ihr erkennen, zu welcher Kategorie eine Hexenmacht in Diablo 4 Season 7 gehört. Zurück zum Diablo 4: Hexenmacht Inhaltsverzeichnis

Wie ihr in Diablo 4 Season 7 Hexenmacht bekommen und weitere Hexenmächte freischalten könnt Wenn ihr euch zum ersten Mal in Diablo 4 Season 7 mit einem Charakter auf dem saisonalen Realm eingeloggt, wartet bereits eine Quest in eurem Log auf euch, die euch zum flüsternden Baum beordert. Dort könnt ihr die Questreihe der Season 7-Kampagne starten. Habt ihr die erste Aufgabe von Gelena erledigt (Eide und Schulden) schaltet ihr die ersten Hexenmächte frei und habt Zugriff auf das zugehörige Hexenmacht-Interface. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr Hexenmächte in Diablo 4 Season 7 recht einfach bekommen: Der Großteil der Hexenmächte – nämlich alle Effekte der Kategorien "Abscheulich", "Wachstum und Verfall" sowie "Psyche" – sind ganz einfach bei den sogenannten "Altar der Hexenmacht" erhältlich, die ihr beim flüsternden Baum Nordosten von Hawezar findet. Beim flüsternden Baum findet ihr drei "Altar der Hexenmacht", bei denen ihr die meisten Hexenmächte freischalten könnt. Lasst euch vor Ort nicht davon verwirren, dass dort drei Altäre stehen, ursprünglich gab es mal für jede Hexenmacht-Art einen eigenen Altar, mittlerweile haben die Entwickler diese Aufteilung aber verworfen, sodass ihr nun bei jedem Altar dieselben Hexenmächte bekommt. Ausnahme sind die Effekte der Kategorie "Vergessen", dazu aber gleich mehr. Zum Freischalten der normalen Hexenmächte benötigt ihr jeweils 25 "Ruhelose Fäulnis", während einzigartige Hexenmächte jeweils 100 "Ruhelose Fäulnis" kosten. Ruhelose Fäulnis ist übrigens die neue saisonale Währung, die ihr von den "Kopffauligen" bei den neuen Kopfjagden in Season 7 erbeuten könnt. Zusätzliche Hexenmacht freischalten Wie ihr schnell feststellen werdet, stehen euch zu Beginn eurer saisonalen Reise nur wenig Hexenmächte bei den Altären zur Auswahl. Ihr könnt das Angebot aber erweitern, indem ihr die Season 7 Kampagne spielt und in der "Gunst des Zirkels" Ränge aufsteigt. So schaltet ihr auf den Rängen 1, 3 und 5 jeweils sechs weitere normale Hexenmächte frei und auf Rang 7 bekommt ihr drei einzigartige Hexenmächte hinzu (siehe nachfolgende Liste).Das ergibt am Ende 21 Hexenmächte, was die Frage aufwirft, was mit den vier übrigen der insgesamt 25 Hexenmächten ist. Spielt ihr die Diablo 4 Season 7-Kampagne, schaltet ihr weitere Hexenmächte zum Kauf frei. Bei den vier übrigen Hexenmächten handelt es sich um sogenannte "Vergessene Hexenmächte". Das sind spezielle Exemplare, deren Effekte besonders stark sind. Vergessene Hexenmacht könnt ihr nur freischalten, indem ihr einen sogenannten "vergessenen Altar" in einem der vielen Dungeons von Sanktuario findet. Das Ganze ist vom Zufall abhängig, hier müsst ihr also fleißig Dungeons farmen und auf euer Glück hoffen. Hier noch einmal alle Hexenmächte und ihre Verfügbarkeit: Hexenmächte ab Gunst des Zirkels Rang 1: Zwielichtschutz

Aura der Klage

Giftfrosch-Diener

Aura des Entzugs

Feuerfledermäuse-Diener

Verhexung der Flammen Hexenmächte ab Gunst des Zirkels Rang 3 Willensstärke

Aura des Unglücks

Seelenernte

Verhexung des Geflüsters

Abyssale Resonanz

Welle des Wehklagens Hexenmächte ab Gunst des Zirkels Rang 5 Verhexung des Zersplitterns

Lebensband

Verfall-Zunahme

Wachstum

Reinigende Berührung

Erschütterte Seele Hexenmächte ab Gunst des Zirkels Rang 7 Rachsüchtiger Geist-Diener (Einzigartig)

Der Zyklus (Einzigartig)

Verdammniskugel (Einzigartig) Vergessene Hexenmächte Piranhado (Einzigartig)

Aura-Spezialisierung

Atem des Zirkels

Verhexungsspezialisierung Zurück zum Diablo 4: Hexenmacht Inhaltsverzeichnis

Hexenmacht upgraden – so könnt ihr den Rang von Hexenmächten in Diablo 4 Season 7 aufwerten Nachdem ihr eine Hexenmacht freigeschaltet habt, könnt ihr sie aufwerten, um ihre Effektivität zu erhöhen. Das ist jederzeit und überall möglich, ihr müsst dafür also nicht zu einem Altar der Hexenmacht zurückkehren. Öffnet einfach euer Inventar, klickt auf den Reiter "Hexenmacht", bewegt den Cursor über die aufzuwertende Hexenmacht und drückt die Taste "F", schon habt ihr den Rang der Hexenmacht erhöht. Das setzt natürlich voraus, dass ihr genügend "Ruhelose Fäulnis" besitzt, denn je höher der Rang einer Hexenmacht bereits ist, desto höher sind auch die Kosten, wenn ihr den Rang weiter steigern wollt. Einmal freigeschaltete Hexenmächte könnt ihr in Diablo 4 Season 7 ganz einfach über das Hexenmacht-Interface aufwerten. Grundsätzlich gilt: Normale Hexenmächte können bis Stufe 20 verbessert werden, einzigartige Hexenmächte dagegen nur bis Stufe 5. Dabei werden unter anderem die Schadenswerte, Dauer, Effektchance, Angriffszahl oder Reichweite erhöht, die Abklingzeit verringert und so weiter. Zusätzlich werden bei fast allen Hexenmächten zusätzliche Effekte aktiviert, wenn ihr sie auf einen bestimmten Rang aufwertet. Die nachfolgende Liste zeigt euch, wie viel Ruhelose Fäulnis ihr auftreiben müsst: Upgrade-Kosten für normale Hexenmacht: Hexenmacht freischalten (Stufe 1) = 25 Ruhelose Fäulnis

Hexenmacht auf Stufe 2 aufwerten = 25 Ruhelose Fäulnis

Hexenmacht Stufe 3 bis Stufe 6 = 70 Ruhelose Fäulnis je Stufe

Hexenmacht Stufe 7 bis Stufe 11 = 80 Ruhelose Fäulnis je Stufe

Hexenmacht Stufe 12 bis Stufe 16 = 90 Ruhelose Fäulnis je Stufe

Hexenmacht Stufe 17 bis Stufe 20 = 100 Ruhelose Fäulnis je Stufe Upgrade-Kosten für einzigartige Hexenmacht: Hexenmacht freischalten (Stufe 1) = 100 Ruhelose Fäulnis

Hexenmacht auf Stufe 2 aufwerten = 100 Ruhelose Fäulnis

Hexenmacht auf Stufe 3 aufwerten = 150 Ruhelose Fäulnis

Hexenmacht auf Stufe 4 aufwerten = 200 Ruhelose Fäulnis

Hexenmacht auf Stufe 5 aufwerten = 250 Ruhelose Fäulnis Zurück zum Diablo 4: Hexenmacht Inhaltsverzeichnis

Hexenmacht benutzen – so könnt ihr die Effekte einsetzen, entfernen und tauschen Die Hexenmächte in Diablo 4 Season 7 könnt ihr kinderleicht nutzen, da das Ganze intuitiv funktioniert und es nur sehr wenig zu beachten gibt. Habt ihr die Einführungsquests des Hexenzirkels erledigt und die ersten Hexenmächte freigeschaltet, könnt ihr eure Hexenmächte entweder bei einem "Altar der Hexenmacht" anpassen oder indem ihr euer Inventar öffnet und zum Reiter "Hexenmacht" wechselt. Dort findet ihr in der unteren Hälfte des Fensters alle Hexenmächte, die ihr bereits freigeschaltet habt, sowie die sechs Plätze für die fünf normalen und eine einzigartige Hexenmacht im oberen Teil. Ihr habt jederzeit und überall Zugriff auf eure Hexenmächte, könnt ihr also stets an eure Bedürfnisse anpassen. Die Hexenmächte in Diablo 4 Season 7 könnt ihr jederzeit und überall im zugehörigen Interface-Fesnter anpassen. Hexenmacht einsetzen Wählt eine Hexenmacht aus der unteren Hälfte des Fensters aus und zieht sie / platziert sie in einem freien Slot. Der zentrale Platz ganz oben ist für die einzigartige Hexenmacht gedacht, die fünf v-förmig angeordneten Slots darunter sind für die normalen Hexenmächte. Hexenmacht entfernen / austauschen Wenn ihr eine Hexenmacht gegen eine andere austauschen wollt, reicht es, wenn ihr die neue Hexenmacht einfach per Drag-and-drop auf den Platz der zu ersetzenden Macht zieht. Alternativ könnt ihr die alte Hexenmacht auch zuerst mit einem Rechtsklick darauf entfernen. Alternativ lässt sie sich auch via Drag-and-drop herausziehen oder ihr wählt sie auf der Konsole mit dem Cursor aus und drückt die entsprechende Taste zum Entfernen. Anschließend könnt ihr die neue Hexenmacht platzieren. Zurück zum Diablo 4: Hexenmacht Inhaltsverzeichnis