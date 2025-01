Diablo 4: Okkulte Edelsteine – alle Effekte und wie ihr sie herstellen könnt

Die okkulten Edelsteine gibt es in den Qualitäten magisch (7 Stück), selten (6 Stück) und legendär (6 Stück). Die Qualitätsstufen beziehen sich in diesem Fall nicht auf etwaige Stufen oder Machtlevel der okkulten Edelsteine (okkulten Edelsteine haben nur eine Stufe und können nicht upgegradet werden), sondern eher auf die generelle Stärke ihres jeweiligen Effekts, der stets einzigartig ist.

Im Gegensatz zu den Hexenmächten lassen sich okkulte Edelsteine nicht weiter aufwerten, da sie nur eine einzige Stufe besitzen. Habt ihr einen Edelstein also erst einmal hergestellt und gesockelt, müsst ihr euch nicht weiter darum kümmern. Ihr könnt übrigens so viele okkulte Edelsteine in eure Ausrüstung sockeln, wie ihr leere Sockel zur Verfügung habt, allerdings niemals dieselben Edelsteine mehrfach.

Es gibt 19 verschiedene okkulte Edelsteine, die auch von allen Klassen genutzt werden können. Es versteht sich aber von selbst, dass - je nach Klasse und Build - manche Edelsteine nützlicher sind als andere. Ihr müsst selbst herausfinden (oder in den Klassen-Guides nachschauen), welche okkulte Edelsteine am besten zu eurem Build passen und euch am meisten voranbringen.

Okkulte Edelsteine sind eine neue saisonale Mechanik in Diablo 4 Season 7. Alte Hasen werden dabei sicher an die legendären Edelsteine aus Diablo 3 zurückdenken, da sie recht ähnlich funktionieren, allerdings wirken sie sich weniger Spielverändernd auf die Klassen und Builds aus. Gleichwohl sind es besondere Edelsteine, die ihr statt der normalen Edelsteine in die Sockel eurer Ausrüstungsgegenstände packen könnt.

Wie ihr in Diablo 4 Season 7 okkulte Edelsteine freischalten und Rezept-Grimoires bekommen könnt

Die okkulten Edelsteine in Diablo 4 Season 7 könnt ihr nicht einfach so als Loot bekommen, sondern müsst sie – wie die normalen Edelsteine - selbst herstellen. Dafür könnt ihr leider nicht zu jedem x-beliebigen Juwelenschmied gehen, sondern müsst stets die Hexe "Gelena" aufsuchen. Selbige ist die zentrale Person in der Saison der Hexenmacht, der ihr automatisch begegnet, wenn ihr die Kampagne spielt. Wenn ihr euch zum ersten Mal in Diablo 4 Season 7 mit einem Charakter auf dem saisonalen Realm eingeloggt, wartet bereits eine Quest in eurem Log auf euch, die euch zum flüsternden Baum beordert, wo ihr Gelena treffen werdet.

Okkulte Edelsteine herstellen freischalten

Die Option "Okkulte Edelsteine herstellen" bietet euch Gelena bereits an, nachdem ihr "Kapitel 1: Eide und Schulden" in Diablo 4 Season 7 abgeschlossen habt. Damit kommt ihr allerdings noch nicht weit, denn die Hexe beherrscht zu diesem Zeitpunkt nur die Herstellung von "Verrottende Truhe" und "Schuld des Zirkels", mit dem ihr "Flüchtige Köpfe" in "Ruhelose Fäulnis" und "Ruhelose Fäulnis" in Ruf beim Hexenzirkel umwandeln könnt. Die Rezepte für okkulte Edelsteine fehlen dagegen in ihrem Repertoire. Es ist eure Aufgabe, diese Rezepte in Form von "Grimoires" zu beschaffen.

Grimoires bekommen – So schaltet ihr Rezepte für okkulte Edelsteine frei

Als "Grimoire" werden die Herstellungsrezepte für okkulte Edelsteine in Diablo 4 Season 7 bezeichnet. Euer erstes Grimoire erhaltet ihr als Belohnung, wenn ihr die Geschichte von Diablo 4 Season 7 abschließt. Dafür müsst ihr alle Quests bis einschließlich "Kapitel 9 – Ein grausiger Dienst" absolvieren. Mit Abschluss von Kapitel 9 schaltet ihr auch automatisch die Funktion frei, dass weitere Grimoires als Loot bei Kopfjagden in Season 7 droppen können. Es gibt insgesamt 19 Grimoires für die 19 verschiedenen okkulten Edelsteine, die ihr finden könnt.

Euer ersten Grimoire für Okkulte Edelsteine bekommt ihr, wenn ihr alle Story-Quests der Diablo 4 Season 7-Kampagne abschließt. Weitere Grimoires könnt ihr anschließend bei Kopfjagden finden.

