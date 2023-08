Diablo 4: Snapshot erklärt – so funktioniert die Schnappschuss-Mechanik

Das Snapshotting in Diablo 4 ist eine Spielmechanik, die ihr vielleicht schon von vorangegangenen Diablo-Titeln oder anderen Spielen / Genres kennt. Richtig eingesetzt, ermöglicht die Schnappschussmechanik eine massive Schadenssteigerung, doch sie hat auch ein paar negative Seiten, die schnell Fragen aufkommen lassen, wieso ein Held mal sehr viel Schaden und mal sehr wenig Schaden austeilt. Auf dieser Seite erklären wir euch, was "Snapshotting" ist, wie die Schnappschussmechanik funktioniert und welche Vor- und Nachteile mit ihr einhergehen.

Was ist die Snapshot-Mechanik in Diablo 4?

Habt ihr euch schon einmal gewundert, wieso euer Held manchmal wie eine so oft zitierte "wet noodle" zuschlägt und ein anderes Mal, völlig überraschend, einen starken Gegner mit einem Schlag aus dem Leben boxt? Das hängt in der Regel mit einer Spielmechanik zusammen, die als "Snapshot" oder "Snapshotting" – zu Deutsch "Schnappschuss" – bezeichnet wird.

Genau genommen ist die Schnappschussmechanik in Diablo 4 immer aktiv, allerdings bemerkt man sie in den meisten Fällen gar nicht, da Ursache und Wirkung zeitgleich auftreten. Beispielsweise, wenn ihr einem Gegner mit einem Treffer direkten Schaden zufügt (das Aktivieren der Fertigkeit und einmalige Schaden treten zeitgleich ein). Erst wenn Ursache und Wirkung verzögert bzw. über einen Zeitraum eintreten – also, wenn ihr Schaden über Zeit-Effekte (DoTs) oder Kanalisierungszauber einsetzt –, macht sich die Schnappschussmechanik bemerkbar.

Bei der "Snapshot"-Spielmechanik erstellt das Spiel einen "Schnappschuss" der passiven und aktiven Buffs, die auf eurem Helden gerade aktiv sind, wenn ihr einen DoT oder einen Kanalisierungszauber aktiviert. Die Mechanik ermöglicht es, dass die Buffs aus dem "Schnappschuss" für die Dauer der Kanalisierung dauerhaft aktiv sind (und in die Schadensberechnung einfließen), auch wenn die eigentlichen Buffs auf eurem Helden bereits abgelaufen sind.

Durch die Snapshot-Mechanik könnt ihr euren Schaden von DoTs und Kanalisierungszaubern in Diablo 4 massiv erhöhen: Im linken Bild seht ihr den normalen DoT-Schaden einer Feuerwand, rechts dagegen die deutlich höheren Schadensticks mithilfe der Schnappschussmechanik.

