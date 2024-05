Diablo 4: Alle Details zu den Änderungen an Loot und Gegenständen

Diese Woche hat Blizzard den Starttermin von Season 4 in Diablo 4 bestätigt.

Am 14. Mai 2024 ab 19 Uhr erwartet euch "Frische Beute" und das bedeutet konkret, dass es umfangreiche Änderungen bei Loot und Gegenständen gibt.

Die allgemeinen Änderungen

Die ganzen Änderungen teilen sich in verschiedene Kategorien auf, fangen wir mit den allgemeinen Gegenstands-Updates an. Blizzard will etwa, dass ihr künftig bei fallen gelassenen Gegenständen besser versteht, wenn diese eine Verbesserung für euch darstellen.

Dazu wurde unter anderem die Zahl der Affixe verringert und diese wiederum effektiver gemacht. Bei legendären Gegenständen gibt es drei Stück, bei seltenen Gegenständen zwei Stück. Ebenso erhöhen die Affixe künftig zum Beispiel euren Grundwert bei der Bewegungsgeschwindigkeit oder einzelne Ränge einer Kernfertigkeit.

Komplexität und Anpassung spielen ebenfalls eine Rolle, doch dazu später mehr.

Da die Gegenstände an sich mächtiger werden, wird zugleich die Anzahl der Items reduziert, die besiegte Gegner fallen lassen. Letztlich sollt ihr so mehr Zeit mit dem Kämpfen als mit dem Aussortieren eurer Beute verbringen.

"Als Ergebnis werden insgesamt weniger Gegenstände fallen gelassen, diese Gegenstände sind jedoch mit höherer Wahrscheinlichkeit wertvoll", heißt es. "Um dies auszugleichen und mit normalen Gegenständen gleich zu bleiben, wurden die Handwerksmaterialien, die durch Wiederverwertung gewonnen werden, an diese Änderung angepasst."

Mit Flüsterkopfgeldern verdient ihr dann außerdem Vergessene Seelen und mit seltener Wahrscheinlichkeit lassen alle Elitegegner sie fallen. Goldkosten, um Gegenstände bei der Verzauberung neu auszuwürfeln, haben dann einen Maximalwert, und ihr benötigt beim Schmied weniger Material für Aktivitäten.

Eure Weltstufe wirkt sich direkt auf den Seltenheitsgrad von erbeuteten Items aus. Nur auf Weltstufe 3 findet ihr heilige oder höhere Gegenstände, Ahnengegenstände auf Weltstufe 4. Legendäre Gegenstände, die ihr von Gegnern über Stufe 95 bekommt, haben etwa immer eine Gegenstandsmacht von 925.

"Haltet jedoch Ausschau nach einzigartigen Gegenständen – manche können in Weltstufe 1 und Weltstufe 2 auftauchen. Bei allen einzigartigen Gegenständen besteht die Chance, dass sie in Weltstufe 3 fallen gelassen werden, und über-einzigartige Gegenstände können auftauchen, sobald ihr Monster mit Stufe 55 mit maximaler Gegenstandsmacht tötet."

Anpassungen am Kodex der Macht

Aspekte, die ihr von legendären Gegenständen extrahiert, werden im Kodex der Macht gelagert und lassen sich unendlich lange einsetzen. Sie nehmen so keinen Platz im Inventar ein, vielmehr landet die mächtigste extrahierte Version dieses Aspekts in dieser Bibliothek.

Ihr seht dort alle verfügbaren Aspekte und sollt so mehr Zeit damit verbringen, den höchstmöglichen Aspekt zu würfeln. Wurde ein Aspekt mit dem maximal möglichen Wert extrahiert, zeigt euch ein Rahmen an, dass der Aspekt erledigt ist. Zugleich könnt ihr Aspekte als Favoriten festlegen, ein Tooltip zeigt euch sogar an, ob er bereits ausgerüstet ist.

Zum Ende einer Saison wird der Kodex der Macht im saisonalen Realm zurückgesetzt, eure erlernten Affixe behaltet ihr jedoch für den ewigen Realm.

Schärft eure Waffen

Wenn ihr Härtungsanleitungen findet und erlernt, könnt ihr mithilfe der Härtung bei jeder Schmiede in Sanktuario die Qualität eurer Ausrüstung steigern. Ebenso lassen sich mächtige Affixe hinzufügen.

Ihr findet diese Anleitungen im Spielverlauf als normale Gegenstände und ihr könnt sie nach dem Erlernen so oft wie gewünscht verwenden. Jede Anleitung umfasst dabei eine kleine Anzahl Affixe in verschiedenen Kategorien. Bei der Härtung wird einer der verfügbaren Affixe hinzugefügt und Ahnengegenstände können zwei gehärtete Affixe aus verschiedenen Kategorien haben.

Anhand der Härtungshaltbarkeit seht ihr, wie häufig ihr einen Gegenstand härten könnt. Auf einem saisonalen Realm behaltet ihr erlernte Anleitungen bis zum Saisonende, auf dem ewigen Realm für immer.

Es geht noch edler

Die Vollendung dient als Handwerkssystem dazu, eure Waffen "bis zum Gipfel ihres Potenzials zu verbessern". Zur Verbesserung nutzt ihr Materialien, die ihr in der Grube des Werkmeistern erspielt. Ihr könnt dadurch die Stärke aller Affixe einer Waffe steigern, mit jeder vierten Stufe wird einer davon "bedeutend verbessert".

Das sieht ihr dann anhand der blauen Färbung des Bonus. Passiert das ein weiteres Mal, wird es gelb, bei einem dritten Mal orange. Seid ihr mit der Höchststufe einer Waffe nicht zufrieden, könnt ihr sie auch zurücksetzen und von vorne beginnen.

Große Affixe und Edelsteine

Ihr findet Große Affixe ebenfalls, aber nur auf legendären und einzigartigen Ahnengegenständen. Sie sind 1,5 Mal mächtiger als normale Affixe und ihr erkennt sie anhand eines bestimmten Geräuschs, wenn sie fallen gelassen werdet. Ihr wollt sie ja schließlich nicht verpassen. Ebenso verfügen sie in der Welt und im Inventar über ein einzigartiges Symbol.

Auf den Weltstufen 3 und 4 hat jedes Affix eines Gegenstands die Chance, ein großes Affix zu sein. Verwandeln könnt ihr ein normales in ein großes Affix hingegen nicht.

Und dann wären da noch die Edelsteine, die man "einfacher, geradliniger und effektiver" gestaltet. Rohe Edelsteine hat Blizzard entfernt und die Handwerksstufen werden zurückgesetzt.

Verfügbar sind normale Edelsteine ab Stufe 51, makellose findet ihr ab Stufe 71 und königliche ab Stufe 91.

"Alle Widerstandswerte der Diamanten wurden erhöht. Topase verleihen nun mehr Intelligenz und Saphire mehr Willenskraft. Amethysten erhöhen eure Stärke und Smaragde verleihen nun zusätzliche Geschicklichkeit."

Wie steht ihr zu den angekündigten Änderungen? Begrüßt ihr sie oder seid ihr nicht zufrieden? Oder wartet ihr noch ab, wie es läuft?