Diablo 4 so zugänglich wie nie: Über 50 Einstellungen machen euch das Leben leichter

Blizzard stellt einige der vielen Zugänglichkeitsoptionen von Diablo 4 vor. Im Kampf gegen Lilith und ihre Dämonenarmeen erhält jeder eine faire Chance und kann aus über 50 Einstellungsmöglichkeiten wählen, um genau so zu zaubern, schlagen und schlitzen, wie es ihm oder ihr gefällt.

Der Zugänglichkeits-Himmel in der Hölle?

In der Hölle geht es nicht permanent unfair zu. Nein, in Diablo 4 gebt ihr in Sachen Zugänglichkeit den Ton an und könnt zwischen mehr als 50 Optionen nach Belieben einstellen. Zu diesen personalisierbaren Einstellungen gehören die Tastenneuzuordnung auf Tastatur, Maus und Controller sowie Skill Toggle, Aktionsrad-Aktivierung, Target-Lock und das Vertauschen des rechten und linken Sticks.

Zusätzlich könnt ihr Testgrößen und -farben, sowie die Größe und den Stil des Cursors ändern. Außerdem erhaltet ihr mit einer Einstellung Audio-Feedback, wenn ihr mit dem Cursor über Gegenstände gleitet, mit denen ihr interagieren könnt. Auch optisch können solche Items hervorgehoben werden. Einen Sprachchat soll es auch im Spiel geben, damit ihr auch ohne externe Software im Koop miteinander sprechen und euch koordinieren könnt.

Mehr zu Diablo 4:

BlizzCon 2023: Nach Diablo 4 ist das physische Event der nächste Grund zur Freude!

Diablo 4: Neuer Trailer erinnert euch daran, dass ihr nicht mehr lange warten müsst

Diablo 4 - Blizzard ist sicher: Die Server werden den Launch überleben

Über das alles schreibt Blizzard in seinem neuesten Blog. Hier sagt der Entwickler auch, dass dies noch lange nicht alle Optionen für die Zugänglichkeit sind, die ins Spiel kommen sollen. Im Laufe des Jahres sollt ihr noch viel mehr anpassen können.

Diablo 4 erscheint am 6. Juni 2023 für PC, PlayStation und Xbox.