Diablo 4 Vessel of Hatred: Camila Cabello singt Behind Blue Eyes im Live-Action-Trailer vom Spider-Man-Regisseur

Blizzard feiert die Veröffentlichung der Erweiterung Vessel of Hatred für das Action-Rollenspiel Diablo 4 mit einem Live-Action-Cinematic-Trailer.

Bei diesem führte wiederum Jon Watts Regie, der unter anderem bei Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home, Spider-Man: No Way Home und zuletzt bei Wolfs im Regiestuhl saß.

Und Camila Cabello singt mit

Untermalt wird der Trailer von Sängerin Camila Cabello mit dem Titelsong "Behind Blue Eyes".

"Ich spiele Diablo schon seit der Teenagerzeit und kenne die Welt wirklich gut", sagt Watts. "Als ich gefragt wurde, ob ich bei dem Projekt Regie führen möchte, war ich sofort Feuer und Flamme."

Camila Cabello fügt hinzu: "Ich freue mich wahnsinnig darauf, 'Behind Blue Eyes' auf eine frische, neue Art und Weise nach Sanktuario zu bringen. Wir haben den brillanten Text des Originalliedes mithilfe der dunklen Töne von Diablo verwandelt. Das Lied ist nicht nur ein Klassiker und eine perfekte Beschreibung dessen, was Neyrelle in Vessel of Hatred durchmacht, sondern es ist auch ein Lied, mit dem sich so viele Leute identifizieren können. Die Zusammenarbeit mit dem Team von Diablo war eine legendäre Erfahrung, und ich kann es kaum erwarten, bis alle hören, wie wir einen Klassiker neu interpretiert haben."

Vessel of Hatred ist die erste Erweiterung für Diablo 4 und führt die neue Region Nahantu und die Klasse der Geistgeborenen im Spiel ein. Ihr begebt euch auf die Suche nach Neyrelle.

Deren Schicksal ist, das Große Übel Mephisto gefangen zu halten. Nun sucht sie nach einem Weg, ihn zu vernichten und seiner Verderbnis endgültig ein Ende zu setzen.

Diablo 4: Vessel of Hatred erscheint am 8. Oktober 2024 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One und PlayStation. Am gleichen Tag geht auch die neue Season in Diablo 4 an den Start.