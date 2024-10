Diablo 4: Vessel of Hatred sorgt für Spielerrekord auf Steam - Trotz ausgeglichener Wertung

Diablo 4 stellt auf Steam einen neuen Rekord an gleichzeitig aktiven Spielern auf. Für das gewachsene Interesse sorgt die am 8. Oktober 2024 erschienene Erweiterung Vessel of Hatred, die auf PS5, Xbox Series und PC erschien.

Vessel of Hatred holt die Steam-Spieler zu Diablo 4

So viele Spieler hatte Diablo 4 noch nie auf Steam. Am 13. Oktober, also am Sonntag nach dem Release von Vessel of Hatred, waren 55.561 Spieler zeitlich online und zockten Blizzards höllisches Hack and Slay. Die Zahlen klingen vielleicht nicht hoch, dabei müsst ihr aber bedenken, dass es sich hier nicht um den Peak aller Diablo-4-Spieler handelt, sondern nur die Höchstzahl aller, die den Titel über Steam gekauft haben. Sicherlich dürften die meisten Spieler Diablo 4 über Blizzards eigene Plattform, Battle.net, starten.

Im Vergleich zum September ist die Zahl der Spieler laut SteamDB um mehr als 115 Prozent gestiegen. Hier gab es maximal 25.799 gleichzeitig aktive Spieler. Im Juni, zur vierten Saison, konnte Diablo 4 immerhin einen Peak von 39.782 Spielern erreichen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Bei den Rezensionen auf Steam sieht es jedoch anders aus. Ist das Feedback der Spieler mit 71 Prozent positiven Bewertungen insgesamt größtenteils gut, sieht es mit den Wertungen der letzten 30 Tage etwas schlechter aus. Hier haben nur 63 Prozent aller Spieler einen positiven Text hinterlassen. Damit zeigt Steam hier nur ein mageres "ausgeglichen" an.

Vessel of Hatred selbst erntet noch weniger Zuspruch. Die wenigen 711 Rezensionen für die Erweiterung schaffen es nur auf 48 Prozent positive Stimmen. Ebenfalls "ausgeglichen", aber absolut erschrecken. Der DLC kann nicht einmal die Hälfte aller Steam-Käufer überzeugen.

Dabei bringt die Erweiterung die neue Geistgeborenen-Klasse mit, die euch die Kraft von vier großen Schutzgeistern verleiht. Diese haben die Form eines Jaguars, eines Adlers, eines Gorillas und eines riesigen Tausendfüßlers. Dazu kommt noch eine völlig neue Region. In Nahantu gibt es viele Feinde und düstere Dschungelgebiete zu entdecken. Neue Dungeons und PvE-Co-op-Herausforderungen warten ebenfalls auf euch.