Diablo 4: Vessel of Hatred im Test – schwächelnde Kampagne, dafür super Endgame

Diablo 4 : Vessel of Hatred ist das lange erwartete, erste Add-on für Blizzards vierten Ableger seines beliebten Action-RPG / Hack and Slay. Die Ansprüche und Erwartungen der Fans war und sind sehr hoch, nicht zuletzt, weil die Entwickler selbst die Latte mit vielen Enthüllungen vorab sehr hochgelegt haben: die neue Klasse der Geistgeborenen (Sprit Born), eine komplett neue Zone (Nahantu), Söldner, Runenwörter, neue Dungeons, Items, Klassenüberarbeitungen, schnelleres Leveln und noch vieles mehr wurde angekündigt. Was daraus geworden ist, erfahrt ihr nachfolgend in unserem Diablo 4: Vessel of Hatred Test, indem wir auf die wichtigsten Neuerungen einen Blick geworfen haben.

Insgesamt ist der sehr starke und flexible Geistgeborene eine tolle Ergänzung für das Helden-Lineup in Diablo 4 und auch seine Geschichte fügt sich hervorragend in das Universum ein. Er bietet ein schnelles und flüssiges Gameplay und die Talente und Fähigkeiten fühlen sich mächtig und wirkungsvoll an und laden zum Experimentieren mit den Builds ein. Hinzu kommt eine gewaltige Auswahl an legendären Gegenständen, die die Fähigkeiten weiter modifizieren und natürlich bietet der Geistgeborenen auch viel fürs Auge, wenn die Geister auf dem Schlachtfeld mitmischen.

Dementsprechend bin ich – abgesehen von ein paar Tode wegen … Dummheit unglücklicher Umstände – problemlos durch die Kampagne gekommen und habe selbst die namhaften Bosse in Sekunden zerpflückt. Und das, obwohl ich bis zum Ende der Geschichte / Stufe 54 vergessen hatte, meine zwei mächtigen passiven Buffs der Klassenexklusiven Mechanik "Geisterhalle" auf Stufe 15 und 30 auszuwählen, die den Schadensoutput noch einmal massiv erhöhen. Wenn jemand fragt: Das war natürlich so geplant! Ich wollte beweisen, dass es auch ohne geht *hust*.

Wie bereits erwähnt, steht der Geistgeborene in Vessel of Hatred / Season 6 ganz oben im Klassen-Ranking - nicht zuletzt, weil einige Facetten (wie der legendäre Paragon-Knoten "Zäher Schild") derzeit außer Rand und Band sind und extrem stark skalieren. Er war aber schon von Beginn als "OP" und "Broken" geplant, denn wer kauft ein Add-on, deren Fixpunkt eine neue Klasse ist, wenn diese im Vergleich zu den anderen Helden abstinkt?

Ein weiteres Beispiel ist "Entrinnen", das man beim Geistgeborenen nicht nur dazu nutzt, um gefährlichen Attacken auszuweichen, sondern um durch Talente direkten Schaden auszuteilen, die Ausweichchance / Kritische Trefferchance zu erhöhen und / oder Effekte wie "unaufhaltsam" zu erhalten. Deswegen hat der Geistgeborene auch als einzige Klasse ein Talent, mit dem sich die Entrinnen-Aufladungen um bis zu +3 zu erhöhen lassen (plus weitere Aufladungen durch Gegenstände). Von diesen Eigenheiten gibt es je nach Talentwahl noch viele weitere, die die Ausweichchance, Barriere-Generierung, Selbstheilung und so weiter beeinflussen.

Insgesamt ist die Klasse recht logisch aufgebaut. Alle Attacken werden einem der vier Geist-Verbündeten "Adler", "Gorilla", "Jaguar" oder "Tausendfüßler" zugeordnet, die wiederum einen bestimmten Kampfaspekt abdecken. Durch Gorilla-Fähigkeiten wird der Geistgeborene beispielsweise recht "Tanky" und teilt ordentliche Kellen aus, allerdings ist er nicht besonders flink unterwegs. Dafür sind dann Adler-Fähigkeiten zuständig, die den Zweihandwaffen-schwingenden Nahkämpfer extrem mobil machen und Gegner gezielt, aber auf begrenztem Raum, in Stücke zerfetzen. Jaguar-Fähigkeiten sorgen indessen für hohen und direkten Feuerschaden und buffen die Angriffsgeschwindigkeit und den allgemeinen Schadensoutput, während Tausendfüßler-Fähigkeiten gigantischen Giftschaden über Zeit austeilen. Durch diese Ausrichtung der Talente kann man seinen Geistgeborenen wie bei einem Baukasten-System ganz nach seinem Geschmack und Spielstil zusammensetzen, was sehr unterschiedliche Spezialisierungen und sogar Hybrid-Builds ermöglicht,

Diablo 4 Vessel of Hatred Kampagne – solide Story mit ein paar Kanten

Spoilerwarnung: Ich versuche so wenig wie möglich zu spoilern, dennoch lässt es nicht ganz vermeiden, bestimmte Dinge anzudeuten, die auf den Verlauf der Handlung schließen lassen. Wenn ihr also absolut nichts von der Geschichte wissen wollt, solltet ihr zum nächsten Kapitel springen.

Zusammengefasst lässt mich die Handlung von Diablo 4 Vessel of Hatred etwas zwiegespalten zurück, und das hängt wohl an den Erwartungen, die man an die Geschichte stellt. Im Grunde bekommt man nämlich exakt das, was vorn draufsteht. Sprich: Die Geschichte über das "Gefäß des Hasses" (Vessel of Hatred), aka Neyrelle, die mit dem im Seelenstein gefangenen Mephisto auf der Suche nach einer dauerhaften Lösung ihn zu verbannen allein Richtung Nahantu losgezogen ist.

Dementsprechend spielt sich der Großteil der Handlung zwischen den beiden ab. Auf der einen Seite Neyrelle, die Mephisto endgültig loswerden will und sich während des langen, qualvollen Weges ständig gegen die geistigen Angriffe von Mephisto erwehren muss, und auf der andren Seite der Herr des Hasses selbst, der ihren Geist brechen und die Kontrolle über sie übernehmen will. Hier muss man unweigerlich an das Martyrium von Frodo in "Der Herr der Ringe" denken – im Positiven wie im Negativen, denn irgendwann fragt man sich dann doch, ob es ein Ende nehmen will.

Gut gefallen hat mir die Entwicklung von einigen Charakteren wie Mephisto, von dem man in zwei Jahrzehnten Diablo abseits von Lore-Wikis nicht allzu viel im Spiel mitbekam. Bislang war er immer nur dieses unnahbare "absolute Böse", von dem man bloß wusste, dass es existiert und irgendwie aufgehalten werden muss. Seit Diablo 4 wandelt er sich aber immer mehr zum hinterlistigen, Intrigen spinnenden Schurken, der einem als guter Wohltäter entgegentritt und zuvorkommende Deals anbietet, von denen am Ende aber nur er profitiert (erinnert etwas an Crowley aus Supernatural). Es gibt noch mehr interessante Entwicklungen wie die von Akarat, die der Diablo-Lore mehr Tiefgang verleihen.

Als Spieler hat man am Rande der Handlung zwar noch mit einigen anderen Problemen zu kämpfen, im Großen und Ganzen läuft man aber Neyrelle hinterher und erlebt die (zumeist negativen) Auswirkungen ihrer Reise. Abgesehen vom Anfang und Ende spielt sich alles in der neuen Zone "Nahantu" ab. Hier begegnet man neuen Freunden, gewinnt Verbündete und verliert auch wieder ein paar Mitstreiter. Wer Diablo 2 gespielt hat, wird viele bekannte Gebiete, Personen, Begriffe und Ereignisse wiederfinden, was allerdings nicht allzu verwunderlich ist, schließlich spielte D2 Act 3 zum Großteil in Nahantu. So trifft man Ormus wieder und besucht Kurast, Travincal sowie den Kerker des Hasses, die sich stark verändert haben.

1 of 4 Attribution

Wer sich Zeit lässt, um die - wie immer sehr beeindruckenden - Videosequenzen zu verfolgen und die Quest-Texte zu lesen, wird für die Kampagne etwa 10 bis 12 Stunden auf normaler Schwierigkeit benötigen. In dieser Zeit schafft man alle Quests der Hauptkampagne, die Rekrutierung aller Söldner, die Klassenaufgaben des Geistgeborenen und die Story rund um das neue Dungeon-System "Unterstadt". Wer alles skippt und durchrauscht, schafft das wohl auch in der Hälfte der Zeit, verpasst aber viel. Nicht eingerechnet sind die vielen Nebenquests, die die Spielzeit locker noch einmal verdoppeln.

Obwohl die Geschichte von Vessel of Hatred overall ganz gut erzählt wird, hat sie doch ein paar Macken und WTF-Momente. Die Handlung fängt eigentlich ziemlich stark an, zieht sich in der Mitte aber etwas hin, bis es dem Ende entgegengeht, mit dem wohl nicht jeder so ganz zufrieden sein wird. Auch aus einigen Charakteren hätte man mehr machen können. So führt man gleich zu Beginn einen starken Antagonisten ein, der zumindest den Ansatz eines guten Widersachers erkennen lässt, jedoch in erster Linie dafür zuständig ist, den Spieler nach Nahantu zu bugsieren. Klar braucht man einen Grund, damit Spieler die neue Zone aufsuchen, und Story-technisch gibt hier es auch kein loses Ende, allerdings hätte man mit dem Kollegen mehr anfangen können. Das Potenzial wäre da gewesen.

Für einen WTF-Moment sorgt zudem der obligatorische Plot-Twist, und das nicht unbedingt im Positiven. Man weiß genau, dass gegen Ende der Geschichte noch eine "überraschende Wendung" kommt (weil, es gibt ja immer eine) und wenn es dann so weit ist und man einen Blick auf die möglichen Beteiligten wirft, denkt man sich nur "Wieso?". Lässt man die Ereignisse im Nachhinein Revue passieren, kann man es sich zwar zusammenreimen, doch im Moment des Geschehens wirkt es irgendwie erzwungen.

Summa summarum bringen mich die kleinen Schwächen der Kampagne aber nicht um den Schlaf, und das dürfte auf viele Diablo-Spieler zutreffen, die nur Monster abschlachten und das Endgame spielen wollen. Wer sich jedoch ausschließlich für die Kampagne interessiert und Diablo danach wieder beiseitelegt, könnte damit ein paar Probleme haben. Etwa, dass es fast eine extra lange Vorgeschichte wirkt, die man auch über ein, zwei Seasons hätte erzählen können, oder die Entscheidung um die Zukunft von Sanktuario einmal mehr verschoben wird - eine epische Schlacht gegen eines der großen Übel, wie man sie bislang aus allen Diablo-Add-ons kennt und erwartet (Baal in Diablo II: Lord of Destruction, Malthael in Diablo 3: Reaper of Souls), bleibt nämlich - zumindest teilweise - aus.

Zurück zum Diablo 4: Vessel of Hatred Test Inhaltsverzeichnis