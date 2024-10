Diablo 4 Vessel of Hatred: Update vereinfacht Herstellung von Endgame-Ausrüstung

Diablo-Fans haben lange auf diesen Moment gewartet. Die Erweiterung Vessel of Hatred für Diablo 4 ist am 7. Oktober erschienen und bietet Spielern neben einer neuen Region auch die Geistgeborenen-Klasse. Nach dem Release folgen bekanntlich die Patches. Dieser hier erleichtert das Herstellen von Ausrüstung im Endgame und behebt einige Bugs.

Blizzard denkt an die Vergessenen Seelen

Entwickler Blizzard zeigt im offiziellen Forum, was euch der vierte Hotfix in Patch 2.0.2 bringt. Der Community Manager "PezRadar" zählt alle Neuerungen auf.

"Wir haben die Menge der im Spiel erhältlichen Vergessenen Seelen erhöht", heißt es. Die Anzahl der Drops wurde in allen Schwierigkeitsstufen erhöht. Somit solle es euch leichter fallen, im Endgame eure Ausrüstung anzufertigen.

Diablo 4, Hotfix 4.

In Torment 1 gibt es nun 1 bis 3 Vergessene Seelen pro Drop, in Torment 2 erhaltet ihr 1,2 bis 5 der seltenen Seelen. Torment 3 gibt euch jetzt 2 bis 7 Vergessene Seelen und Torment 4 sogar 3 bis 10 Seelen. Auch garantiert euch Blizzard jetzt Drops von Bossen in allen Schwierigkeitsstufen. Die Menge der fallen gelassenen Vergessenen Seelen von Bossen in der Dunklen Zitadelle wurde zudem weiter hochgesetzt. Vergessene Seelen sind nun außerdem ein Teil der Belohnungen in Kurast Undercity.

In einer kurzen Stellungnahme erklärt der Community Manager auch, warum sich Blizzard für diesen Schritt entschieden hat: "Wir haben Rückmeldungen erhalten, dass die Vergessenen Seelen im Vergleich zu anderen Materialien im Spiel unglaublich schwer zu bekommen sind. Wir stimmen dem zu. Sie waren ein bisschen zu vergessen. Wir haben die Drops für das gesamte Spiel erhöht."

Bei den Bugsfixes wurden folgende Probleme entdeckt und behoben: