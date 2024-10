Diablo 4 Vessel of Hatred: Diese 6 Dinge solltest du vor dem Release wissen

Die Veröffentlichung der Erweiterung Vessel of Hatred für Blizzards Action-Rollenspiel Diablo 4 rückt mit großen Schritten näher.

Eine Woche vor dem Start lässt euch Blizzard nun einige Dinge wissen, an die ihr vor dem Release der ersten Erweiterung denken solltet.

Zeitgleich startet die neue Saison

Vessel of Hatred geht demnach am 8. Oktober 2024 um 1 Uhr zeitgleich mit der nächsten Saison an den Start.

Ein Preload von Vessel of Hatred ist via Battle.net, auf der Xbox und auf der PlayStation möglich. Wer Diablo 4 auf Steam spielt, kann das Update aber erst ab dem 8. Oktober um 1 Uhr herunterladen.

Voraussetzung zum Spielen der neuen Kampagne ist natürlich, dass ihr die Erweiterung besitzt. Wer sich gleich in die neue Kampagne stürzen möchte, kann bei der Erstellung eines neuen Charakters die Option "Kampagne überspringen" auswählen.

Abseits dessen gibt es aber auch "umfangreiche Updates", die für alle Spielerinnen und Spieler verfügbar sind. Es gibt Änderungen an den Systemen des Stufenaufstiegs, bei den Schwierigkeitsstufen, dem Paragon-System und mehtr.

Zur Feier der Veröffentlichung von Vessel of Hatred könnt ihr euch im In-Game-Shop gleich drei Gegenstände als Geschenk abholen. Außerdem erhaltet ihr im Zeitraum vom 8. Oktober bis zum 8. November 2024 für den Abschluss der Dunklen Zitadelle abseits der wöchentlichen Belohnungstruhe noch ein Nahantu-Katzenreittier.

Weiterhin gibt es vom 8. Oktober bis zum 5. November 2024 jede Woche Twitch-Drops mit kosmetischen Gegenständen. Verschenkt oder kauft ihr zwei Twitch-Abos in der Kategorie Diablo 4, erhaltet ihr zudem das Reittier "Geist der Eroberten", für vier Abos die Reittierrüstung "Ruhm des Siegers".

Wer beim Preload oder bei der Veröffentlichung Probleme hat, kann sich ans offizielle Forum, den den X-Account des Blizzard-Kundendienstes oder an das Kundendienstportal wenden.

Obendrein findet am 2. Oktober 2024 noch ein Livestream zur Vorveröffentlichung statt. Dabei bekommt ihr einen detaillierten Einblick in Season 6 und Vessel of Hatred.