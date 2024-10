Diablo 4 Vessel of Hatred Preload: Diese Zeiten solltest du dir merken

Der Countdown zur Veröffentlichung der Erweiterung Vessel of Hatred für Blizzards Action-Rollenspiel Diablo 4 läuft.

Und damit ihr auch pünktlich loslegen könnt, solltet ihr vom Preload Gebrauch machen. Sofern ihr denn könnt.

Steam-User gucken in die Röhre

Auf allen Plattformen außer Steam könnt ihr Vessel of Hatred nämlich vorab herunterladen und seid dann optimal auf den Start vorbereitet.

Habt ihr Diablo 4 im Battle.net gekauft, könnt ihr den Preload sogar schon seit zwei Tagen durchführen.

Spielt ihr hingegen auf Xbox oder PlayStation, braucht ihr noch ein wenig mehr Geduld. Auf beiden Plattformen beginnt der Preload am 6. Oktober 2024 um 1 Uhr deutscher Zeit.

Das sollte euch im Normalfall ausreichend Zeit geben, um die Erweiterung vor der Veröffentlichung am 8. Oktober 2024 herunterzuladen.

Der offizielle Startschuss für Vessel of Hatred und die neue Season 6 in Diablo 4 erfolgt übrigens auch mitten in der Nacht. Am 8. Oktober geht es um 1 Uhr los, sofern die Server denn bei all dem mitmachen und nicht alles zusammenbricht.

Gestern hatte Blizzard auf mehrere Dinge aufmerksam gemacht, die ihr vor dem Start von Vessel of Hatred wissen solltet. Unter anderem gibt es zur Feier der Veröffentlichung etwa Geschenke im In-Game-Shop, ebenso findet eine Twitch-Drop-Kampagne statt.

Heute wurde wiederum ein Live-Action-Trailer zu Vessel of Hatred veröffentlicht. Dieser wurde von Spider-Man-Regisseur Jon Watts inszeniert. Im Hintergrund ist zudem Sängerin Camila Cabello mit einer Interpretation des Songs Behind Blue Eyes zu hören.

Vessel of Hatred ist die erste Erweiterung für Diablo 4, mit ihr kommen die neue Region Nahantu und die Klasse der Geistgeborenen ins Spiel. In der Story macht ihr euch auf die Suche nach Neyrelle, deren Schicksal darin besteht, das Große Übel Mephisto gefangen zu halten. Nun sucht sie nach einem Weg, ihn zu vernichten und seiner Verderbnis endgültig ein Ende zu setzen.