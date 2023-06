Diablo 4: Von Liebe zu Hass - Das steckt hinter der Beziehung zwischen Lilith und Inarius.

Im Early Access ist Diablo 4 bereits spielbar, alle Käuferinnen und Käufer Standard Edition dürfen ab dem 6. Juni 2023 loslegen.

Aber was steckt eigentlich hinter der "komplexen Beziehung" zwischen Lilith und Inarius, um die es in der Geschichte von Diablo 4 geht? Blicken wir ein wenig auf die Hintergründe.

Die Geschichte der Welt

Lilith ist die Tochter des Hasses, während Inarius ihr Widersacher und zugleich früherer Liebhaber ist. Lilith ist bestrebt, aus dem ewigen Konflikt auszubrechen.

"Lilith widersetzt sich der etablierten Ordnung und wählt ihren eigenen Weg", erklärt Creative Director Sebastian Stepien. "Als übernatürliches Wesen mit immenser Macht strebt Lilith danach, etwas Neues zu erschaffen, einen Zufluchtsort frei von den Dämonen der Vergangenheit. Aus ihrem Traum entstand so der Name 'Sanktuario', der die Welt von Diablo umfasst."

Beide mobilisieren ihre Anhänger, um an ein unbeschreiblich mächtiges Artefakt namens Weltstein zu gelangen. Mit diesem wurde Sanktuario als Zufluchtsort erschaffen, um dem Konflikt zwischen Himmel und Hölle zu entkommen. Dabei verknüpfte Inarius die Macht des Weltsteins heimlich mit sich, wodurch er zum mächtigsten Wesen in Sanktuario wurde.

Durch die Liebe zwischen Lilith und Inarius entstanden wiederum die Nephalem, die Vorfahren der Menschen. Viele betrachteten sie als Abscheulichkeit und Sakrileg, weswegen sie verfolgt wurden.

Die Angst vor dem Verlust ihrer Kinder stürzte Lilith in den Wahnsinn und sie begann, ihre Nachkommen ohne Rücksicht auf Verluste zu schützen. Da Inarius sie nicht körperlich verletzten wollte, verbannte er sie in das trostlose Reich der Leere, wo ihre Verbitterung gegenüber Inarius immer weiter zunahm.

Diablo 4 spielt nun fünf Jahrzehnte nach Diablo 3: Reaper of Souls. Lilith wurde erfolgreich von mysteriösen Kultisten heraufbeschworen. Sie nutzt die Schwäche der dämonischen und himmlischen Kräfte, um ihre Herrschaft über Sanktuario zu behaupten.

"Im Herzen von Diablo 4 liegt die komplizierte Beziehung zwischen Lilith und Inarius", ergänzt Stepien. "Obwohl die Liebe nicht im Vordergrund steht, erforscht ihre Geschichte die Ursprünge ihrer Bindung und die Tragödie, die zu ihrer Umwandlung in Hass führte. Ihre Verbindung ist in einem gemeinsamen Traum verwurzelt, einer metaphorischen Vision von der Erschaffung einer Welt und einer neuen Menschheit. Doch als ihre Ambitionen aufeinanderprallen und Inarius die wahre Natur von Lilliths dämonischer Essenzerkennt, zerbricht ihre Beziehung unter dem Gewicht ihrer Differenzen."

All das läuft auf eine "epische Schlacht zwischen Gut und Böse" hinaus, die ihr in Diablo 4 selbst erlebt. Dabei sollt ihr noch mehr Details über Liebe, Verrat und den Preis, den man zahlen muss, wenn man an die Fäden des Schicksals gebunden ist, aufdecken.